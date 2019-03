Trods rekordvåd marts mangler VM i cross stadig mudder

De fleste har nok ønsket regnvejret i marts hen, hvor peberet gror, men ikke Katrine Gribel Vorum.

Hun er eventkoordinator for VM i cross country 2019, og årets bane er for tør. Derfor er de gået i gang med at vande, så banen kan blive ordentligt fedtet til lørdagens løb.

- Til trods for alt den regn er der virkelig tørt herude. Vi går faktisk efter at få en rute, der er mudret, så vi kunne godt have brugt mere regn, siger hun.

Cross eller terræn, same-same

Cross er også det, der kaldes terrænløb, og lørdagens løb ved Moesgaard syd for Aarhus bliver en af de største atletikbegivenheder i Danmark til dato.

Der faldt over 100 millimeter regn i marts, og dermed blev måneden den vådeste målt nogensinde, men ikke nok til at gøre banen tilstrækkeligt smattet.

- Selvom det har regnet så meget, er terrænet herude kuperet og hælder så meget nedad, at vandet simpelthen er drænet væk. Der er også enormt meget ler i området, men vandet er bare forsvundet, fortæller Katrine Gribel Vorum.

Vand og mudder

På ruten er der forskellige strækninger, som skal være særligt udfordrende for løberne.

- Vi har en vandzone, hvor vi gerne vil have rigtig meget vand, når løberne skal igennem. De skal mærke noget modstand, når de løber her, siger eventkoordinatoren.

I den såkaldte mudderzone er jorden også vandet grundigt for at få den ønskede effekt. Nu satser Katrine Gribel Vorum på, at de har fået gjort zonen mudret nok.

- Når løberne skal igennem på det her sted, kommer det forhåbentlig til at stå op med mudder på skoene og i ansigtet, fortæller hun.

Du kan være med

Og hvis du synes, at det lyder attraktivt, har du også mulighed for at deltage sammen med verdenseliten. Hvis du kan overvinde mudderet, skal du bare løbe hurtigere end blandt andre fire kenyanske verdensmestre og et 18-årigt norsk supertalent for at kunne kalde dig ny verdensmester i cross.

Du kan også bare stå i sikker afstand og kigge på – eller endda sidde hjemme i din trygge stue, hvor TV 2 fra lørdag formiddag sender verdensmesterskabet live.

