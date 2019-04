Trods regn de seneste dage - naturen mangler fortsat over 80 millimeter vand

Mange haveejere og landmænd har sikkert åndet en smule lettet op, efter at der siden onsdag har været regn flere steder i Danmark.

Regnen er faldet i forbindelse med både kraftige regn- og tordenbyger men også i forbindelse med en frontzone, som lørdag befandt sig over de nordøstlige dele af landet.

Selvom hver en dråbe regn har været kærkommen i den knastørre, danske natur, så er de seneste par dages regn langt fra nok til at gøre op for det store vandunderskud, der fortsat hersker i naturen.

Til trods for at det blandt andet regnede mange steder lørdag, så er naturen fortsat i et stort vandunderskud. Foto: Ole Hougaard / Privatfoto

Efter at der de første 22 dage af april kun faldt 2,5 millimeter regn, så er der siden da faldet 10,4 millimeter regn på landsplan, så der i alt i april nu er faldet 12,9 millimeter regn.

Kun et plaster på såret

De regnmængder, som der er kommet, er på landsplan kun et plaster på såret - og naturen er fortsat meget tør.

Det kan tydeligt aflæses på tørkeindekset fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som søndag ved middagstid har en værdi på 8,4.

Det svarer til at der mangler 84 millimeter vand i jorden, førend vandmagasinerne er opfyldte. Regnen de seneste dage har dog fået tørkeindekset til at falde fra 9,2 til 8,4, men naturen er stadigvæk rekordtør på denne årstid.

I øjeblikket fordamper der i omegnen af to til to en halv millimeter vand per dag fra de øverste jordlag, så for blot at holde tørkeindekset fra at stige, skal den fordampningsmængde modsvares af en ligeså stor mængde regn.

Store lokale forskelle

Der er dog forskelle på, hvor stort et vandunderskud der netop nu er i jorden.

På Djursland og det sydlige Fyn, som blev ramt af store nedbørsmængder fredag og lørdag, er tørkeindekset på cirka seks.

De kommende dage vil der både være solskin og skyer - og lidt regn. Men tørkeindekset vil forblive meget højt. Foto: Viggo Hjort Kohberg / Privatfoto

Derimod når tørkeindekset en værdi på ni både flere steder på Sjælland, samt i den syd- og vestlige del af Jylland.

Begrænset med regn de kommende dage

Selvom solen ikke skinner fra en skyfri himmel, som tilfældet har været det i længere tid, så er der heller ikke udsigt til meget store mængder nedbør de kommende dage.

Godt nok vil det regne over den nordøstlige del af landet søndag, og i nattens løb passerer regnvejret videre mod sydvest, henover landet. Herefter venter der en ny uge, som starter pænt, men som måske ender med ustadigt vejr med regn og blæst.

Nedbørsmængderne er dog meget usikre endnu, og derfor er det sikkert, at landskabet generelt fortsat vil være meget tørt det kommende stykke tid.