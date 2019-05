Trods protester: Kæmpestort solcelleanlæg et skridt nærmere

Et muligt fremtidigt solcelleanlæg på Samsø er nu et skridt tættere på at blive realiseret. Det kommer efter, at Miljø- og Teknikudvalget i aftes tog stilling til, om der skulle udføres en såkaldt VVM-redegørelse på projektet. Det betyder, at kommunen skal fastsætte en række retningslinjer for anlæggets udformning, før et byggeri må begynde.

- Vi havde desværre et afbud, så vi var kun fire, men vi stemte alle for at sende VVM-redegørelsen videre, siger Michael Kristensen (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Samsø Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Solcelleanlægget skal ligge godt otte kilometer nord for Brattingsborg Gods.

Han fortæller dog, at udvalget opsatte en række betingelser for, at at VVM-undersøgelsen kan blive til virkelighed.

- Vi fastsatte, at der skal være minimum 200 meter til eksisterende byggeri. Og så er der søgt om dispensatipon i forhold til fortidminder, så man skal holde en afstand på 100 meter, som det kræver, siger han.

Læs også Rene har lige købt hus på Samsø: Nu får en solcellepark ham til at fortryde

Desuden anbefaler Teknik- og Miljøudvalget også, at der rent økonomisk skal komme penge tilbage til lokalsamfundet fra projektet.

- Vi anbefaler, at der kan være et lokalt ejerskab på projektet, så der bliver etableret en fond, som fører penge tilbage til det lokale, siger udvalgsformanden.

Borgere skal inddrages

Med projekter af den art som solcelleanlægget på Samsø, er der regler om, at der skal være beplantning hele vejen rundt om anlægget. Og det vil Samsø Kommune overholde, men her vil de gerne inddrage borgerne, der bor i området.

- Ud fra en dialog med borgere vil vi finde ud af, om de ønsker et levende hegn foran solcellerne der, hvor de bor. Der er ingen grund til at etablere et levende hegn, hvis borgere ikke ønsker det, siger Michael Kristensen.

Læs også Kommune undgår at skrotte solcelleanlæg: - Fornuften har sejret

Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af, at en VVM-redegørelse nu kan begynde, er dog stadig kun et lille skridt på vejen, før projektet vil stå færdigt. Nu er det nemlig op til Økonomiudvalget og derefter Kommunaludvalget at tage stilling til VVM-redegørelsen.

- Hvis man siger ja begge steder, så meddeler vi ansøgeren, at hvis man vil gå videre med projektet og kan leve med betingelserne, så må ansøgerne gå i gang med at lave VVM-redegørelsen, siger han.

Det her er en indikator på, at man ikke bare beslutter noget uden at have gennemgået alle aspekter. Michael Kristensen, Formand, Teknik- og Miljøudvalg

Samtidig skal hele processen om solcelleanlægget være et eksempel til udformningen af fremtidige projekter.

- Der har ikke været flere officielle ansøgninger, men vi har fået forespørgsler på andre steder. Så tanken er at starte en overordnet plan op med ensartede regler for projekter af den her art, siger udvalgsformanden.

Hvis det bliver godkendt at gå videre med VVM-redegørelsen, så er det i samarbejde med Aarhus Kommune, at undersøgelsen skal udføres, fordi Samsø har et lovforpligtende samarbejde med Aarhus.

Her ses den foreløbige placering af solcelleanlæggene, som de ser ud i den seneste ansøgning fra godsejer Anders Lassen. Anlægget er blevet mindre end det oprindelige, og placeringen er trukket lidt væk fra hotellet ved Vadstrup og landsbyen Østerby. Samtidig planlægger godsejeren at plante levende hegn, der skjuler solcelleanlægget for naboerne.

Udvalgsformanden forventer, at VVM-undersøgelsen vil tage et par måneder at få lavet, og efterfølgende vil projektet igen tages op på politisk plan.

- Efterfølgende vil projektet igen komme i høring, og det her er en indikator på, at man ikke bare beslutter noget uden at have gennemgået alle aspekter.

Landsby gør modstand

I den lille landsby Østerby med omkring 50 husstande har borgerne dannet en sammenslutning, der med næb og klør bekæmper projektet, der, hvis det bliver til noget, efter de nuværende planer skal ligge klos op ad landsbyen.

Det her påvirker folk rigtig stærkt. Det gør vores huse usælgelige. Rene Lauritsen, beboer

Derfor gik husejer Michala Wissing i påskedagene fra dør til dør med flyers, der skal informere og opfordre til protest mod projektet. Samtidig står ægteparret Jens Erik og Solveig Printzen Christensen foran supermarkedet i Tranebjerg og samler underskrifter mod solcelleplanerne.

På øens digitale debatfora raser debatten, og Samsø Kommune har i den forberedende høringsfase modtaget 51 høringssvar, hvor kun et enkelt var positivt.

- Det her påvirker folk rigtig stærkt. Det gør vores huse usælgelige, sagde Rene Lauritsen, der ejer et af de huse i Østerby, som ligger med baghaven helt op mod det foreslåede solcelleanlæg.

Læs også Studerende skal lokke tilflyttere til Samsø

Sammen med sin mand har Rene Lauritsen to børn på 11 og 13 år. Familien bor egentlig i Aarhus, men købte huset i Østerby, fordi de gerne på sigt ville være øboere og bo fast på Samsø.

- Vi ville gerne den anden livsstil. Ølivet med landskabet, de åbne vidder og gåture over markerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:45 Beboerne på den ellers fredelige solskinsø Samsø er i oprør. Øen er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi og har et mål om at blive fossilfri i 2030... Men nu har planerne om et solcelleanlæg på størrelse med 140 fodboldbaner fået samsingerne til at protestere. Luk video

Men kort efter at parret i december havde underskrevet købskontrakten på deres gule stråtækte bindingsværkshus i Østerby, fik de en chokerende besked: Ejeren af den mark, deres baghave støder op til, havde søgt om, at få lov at stille tre-fire meter høje solceller op.

- ’Pis, pis, pis’, tænkte vi. Og så lå vi søvnløse i flere nætter, fortæller Rene Lauritsen.

- Det er pisseirriterende. Vi har købt et hus, fordi der er så smukt her. Med udsigt over markerne fra stuen og køkkenet. Nu kommer der til at stå glas og stål, så langt øjet rækker.

Frygt for støj fra anlæg

Det er godsejer af Brattingborg Gods, Anders Danneskiold Lassen, der står bag projektet.

Ifølge ham kommer solcelleanlægger til at bestå af rækker af solfangere og 12 såkaldte convertere, som bliver placeret i isolerede containere på 2,6 meters højde. Inde i hver container vil strømmen blive konverteret, ligesom containeren vil indeholde et køleanlæg.

Ejerne af hotellet Vadstrup 1771 frygter, at denne smukke udsigt fra hotellets terrasse vil blive erstattet af udsigten til stål og glas. Godsejer Anders Lassen har dog tilpasset projektet, sådan at marken umiddelbart foran hotellet holdes fri for solceller og hotellet kun vil blive nabo til solcellerne på én side. Foto: Privatfoto.

Frygten blandt både hotelejerne og landsbyboerne er, at disse køleanlæg vil larme og dermed støjforurene hele området.

- De færreste tænker over, at sådan nogle anlæg støjer. Med solcellerne følger nogle kraftige køleanlæg, siger Paul Hammand.

Læs også Årets første Samsø-kartofler solgt for 36.000 kroner

- Når der er vindstille her hos os i dag, så er der ingen lyd. Et solcelleanlæg her vil betyde massiv lydforurening hos os.

Ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen kommer convertere og køleanlæg ikke til at støje, fordi de bliver placeret i isolerede containere.

Til gavn for Samsø

Samsø Kommune har som erklæret mål, at øen vil være fossilfri i 2030. Og det er dét mål, som det foreslåede solcelleanlæg, ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen, tapper ned i.

- Man skal være særligt tonedøv for ikke at have hørt om klimaforandringer. Det står i vores kommuneplan, at vi skal være klimabevidste, siger han.

Vi overvejer at lave en konstruktion, hvor vi overfører penge direkte fra solcelleanlægget til en energieffektiviseringsordning for Samsø Kommune. Anders Danneskiold Lassen, godsejer

Samtidig er det dog godsejerens håb, at anlægget bliver en god indtægtskilde.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg også gerne vil tjene penge på det her. Alle vil vel gerne have en løn for at arbejde, siger Anders Danneskiold Lassen.

Han har dog tænkt sig, at solcelleanlægget også skal give noget tilbage til Samsø.

Læs også Stort forsøg på Samsø: Nu kan sejlerne bruge strøm med grøn samvittighed

- Vi overvejer at lave en konstruktion, hvor vi overfører penge direkte fra solcelleanlægget til en energieffektiviseringsordning for Samsø Kommune. Det skal være en fond, som almindelige mennesker skal kunne søge for at skifte deres oliefyr ud og isolere huset og indsætte jordvarme eller lignende, siger godsejeren.

På samme måde vil han tilbyde alle samsinger at købe en andel i anlægget på samme måde, som det er sket med øens vindmøller på hav og på land.