Trods kræft, kemo og krykker: Sofie samler penge til den gode sag

21-årige Sofie Bjerregaard er en vaskeægte fighter, det er der vist ingen tvivl om. Som 18-årig fik hun kræft i lårbenet, og det betød hospitalindlæggelser, operation og et smertefuldt ungdomsliv.

Jeg er klar til at give min erfaring videre, og jeg er klar til at gøre en forskel, og det var jeg ikke for et år siden. Sofie Bjerregaard

I dag er Sofie erklæret kræftfri, og trods et langt sygdomsforløb, har hun stadig masser af mod på livet. Så meget mod at hun nu giver sin positive tilgang til livet og kampgejst videre til andre, der er ramt af kræft.

Hun er nemlig holdkaptajn til Kræftens Bekæmpelses årlige 'Stafet for livet'. En stafet, hvor man kan indsamle penge til kampen mod kræft.

- Jeg har det godt i dag. Jeg er på vej videre, og det er også derfor, jeg er her i dag. Jeg er klar til at give min erfaring videre, og jeg er klar til at gøre en forskel, og det var jeg ikke for et år siden, siger Sofie Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom man er kommet langt i sit sygdomsforløb, og man føler, man er kommet videre, så er man aldrig kommet helt videre, for det vil altid være en del af en. Sofie Bjerregaard

Selvom Sofie blev erklæret rask i maj 2017, har det ikke altid været en dans på roser siden da. For bare halvanden måned siden blev hun opereret igen, fordi der var noget galt med hendes protese. Derfor foregår dagens stafet også på krykker.

- Min knogle er blevet erstattet af en metalprotese, og jeg har kun min knæskal. Jeg har ingen ledbånd, jeg har ingen menisk og korsbånd, så benet er meget usikkert, siger hun.

Sofie Bjerregaard på hospitalet.

Hun ved nemlig om nogen, hvor vigtigt det er at føle sig godt behandlet, når man er syg med cancer.

- Jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg vil gerne gøre forholdet bedre, end det er nu. Det er også derfor, jeg er frivillig på Aarhus Universitetshospital. Jeg vil gerne gøre det bedre, end jeg selv havde det, selvom jeg havde det sindssygt godt selv, siger hun.

Børn og voksne i alle aldre var i dag med til Stafet for livet i Randers.

Selvom det nu er snart to år siden, Sofie blev rask, går hun stadig til kontroller - og så vil sygdommen for altid være en del af hende.

- Selvom man er kommet langt i sit sygdomsforløb, og man føler, man er kommet videre, så er man aldrig kommet helt videre, for det vil altid være en del af en, og man vil aldrig komme 100 procent over det, men man kan gøre en forskel og se positivt, og det har jeg tænkt mig at gøre, siger hun.

Gymnasietid blev til sygdomstid

- Jeg blev syg i november 2016. Jeg gik i 3.G, og havde kræft i mit venstre lårben, så jeg var sindssygt hæmmet fysisk og gik med krykker i et halvt år. Så var jeg gennem en kæmpe kemobehandling, og så blev jeg opereret, hvor jeg fik fjernet 20 centimeter af min lårbensknogle, siger hun.

Jeg vidste, at jeg oppe i hovedet godt kunne klare en eksamen, men det var fysisk, jeg ikke var i stand til at være til stede. Sofie Bjerregaard

Det betød, at Sofies gymnasietid blev ændret drastisk. Men trods cancerdiagnosen fik hun sin blå studenterhue på, efter eksamenslæsning i hospitalssengen.

Sofie har altid været let at kende på sit lange lyse hår. Håret mistede hun dog kort efter, at hun begyndte med kemobehandling. Foto: Sofie Bjerregaard (privatfoto)

- Det har været to hårde kampe på én gang, men jeg kan også mærke, at jeg ikke ville have været det foruden. Jeg vil gerne tage de syv hårde måneder både med skole og mit kræftforløb igen og så bagefter gå ud på den anden side med huen på hovedet, sagde den dengang 18-årige Sofie Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

For hende betød det alverden, at skolen bakkede op om at hjælpe hende igennem trods de svære vilkår. Også selvom en af eksamnerne blev afviklet på hospitalet.

- Jeg vidste, at jeg oppe i hovedet godt kunne klare en eksamen, men det var fysisk, jeg ikke var i stand til at være til stede, sagde Sofie Bjerregaard.

Både familie, venner og kæreste var mødt op på skolen for at se Sofie Bjerregaard få huen på, og stoltheden blandt de nærmeste var ikke til at skjule.

- Det er jo dejligt. Det er en stor dag, som vi har ventet længe på, så det er meget meget dejligt, sagde Marianne Andersen, der er mor til den nyudklækkede student.

John Nørremark var ligeledes meget stolt af sit barnebarn.

- Hun er jo vores øjesten. Det her er ligesom at sætte prikken over i'et. For tre uger siden blev hun raskmeldt, og nu er hun student. Hvad kan vi forlange mere, sagde bedstefaren.

Billedet er taget lige før Sofie Bjerregaard tog til gallafest på Tradium. Foto: Sofie Bjerregaard (privatfoto)

Stafet For Livet er et døgn, hvor Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft.