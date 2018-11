Trods jobgaranti efter uddannelse: Færre unge vil være kok

Mens mange af 21-årige Kevin Armose Jensens venner har valgt gymnasiet, har han valgt en lidt anden vej.

Han vil gerne være kok.

- Jeg er rimelig glad for at lave mad, og det har altid være en rimelig stor passion, siger Kokkeelev, College360 i Silkeborg, Kevin Armose Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Man sidder aldrig nogensinde stille. Det der med et kontorjob og bare sidde og glo, det er ikke mig. Kevin Armose Jensen, kokkeelev, College360, Silkeborg

Og så kan han godt lide at have travlt.

- Man sidder aldrig nogensinde stille. Det der med et kontorjob og bare sidde og glo, det er ikke mig, siger Kevin Armose Jensen.

Færre søger ind

Selv om der er kommet mere fokus på kokkefaget, søger markant færre ind på uddannelsen.

- Vi gør rigtig meget ud af at fortælle, hvor der er garanti på uddannelser. Lige nu kører vi en kampagne, hvor både virksomheder og lærlinge skriver under på garantier på, at man kan få uddannelsesaftaler, siger uddannelseschef for Hotel og Restaurant på College360 i Silkeborg, Arne Tang-Petersen.

Arne Tang-Petersen er uddannelseschef for Hotel og Restaurant på College360 i Silkeborg.

Men på trods af at der nærmest er jobgaranti for de nyuddannede kokke, fravælger unge uddannelsen.

Ifølge Kevin Armose Jensen kan det skyldes flere ting.

Det kan være, fordi der er meget pres på, og at det er et af de mest stressende fag. Kevin Armose Jensen, kokkeelev, College360, Silkeborg

- Det kan være, fordi der er meget pres på, og at det er et af de mest stressende fag, siger Kevin Armose Jensen og fortsætter:

- Det er en skam, for der er altid folk, der er sultne og munde at mætte, siger Kevin Armose Jensen

Derudover er han glad for kreativiteten i kokkefaget.

- Man skal kunne mange ting, siger Kevin Armose Jensen.

Bedre samarbejde

For at få flere unge ind på kokkeuddannelsen i fremtiden opfordrer Arne Tang-Petersen til et tættere samarbejde mellem uddannelsesvejlederne og erhvervsuddannelserne.

- Det skal et bedre samarbejde til omkring vejledningen af de unge mennesker. Vi skal have fokus på, hvad det er, at vi kan bruge vores erhvervsuddannelser til på længere sigt, siger Arne Tang-Petersen

Om kort tid er Kevin Armose Jensen færdiguddannet kok. Og mens nogle drømmer om Michelin-stjerne og kokkelandsholdet, har han helt andre fremtidsplaner.

- Når jeg er færdig på skolen om et par uger, skal jeg arbejde på en japansk restaurant, siger Kevin Armose Jensen.

På den japanske restaurant har han planer om at være i et års tid.

- Så tager jeg til Japan bagefter, hvor jeg har tænkt mig at arbejde som kok, siger Kevin Armose Jensen.

Øverst kan du se hele indslaget om færre unge, der vælger uddannelsen som kok.