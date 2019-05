Trods festlig åbningsdag: Hundredevis demonstrerede for ekstra stop

Med afgang fra Østbanetorvet i Aarhus blev åbningsfesten for Letbanen på en ny strækning mod Grenaa skudt i gang.

Men selvom der var flag, sang og fejring på mange af de nye stop på ruten, var det ikke alle steder, smilene kom frem.

Letbanen nåede nemlig ikke langt på den nye strækning, før den mødte protest. Ved Den Permanente i Aarhus flere borgere utilfredse med, at de ikke har fået et stop.

- Der er rigtig mange mennesker, der bruger både skov og strand herude, så vi synes, det er rigtig sund fornuft at stoppe her, siger Solveig Munk, der er talskvinde for inititivgruppen 'Letbanestop ved Den Permanente', til TV2 ØSTJYLLAND.

Solveig Munk står bag protestgruppen 'Letbanestop ved Den Permanente'.

Hun mener, at det har miljømæssige konsekvenser, at man ikke kan stå af og på et letbanestop ved Den Permanente, fordi folk i stedet er nødsaget til at starte bilen for at komme ud til det naturrige område.

- Det belaster skoven rigtig meget, fordi der kører biler her. Og det belaster byen, for de kører igennem byen for at holde herude, siger Solveig Munk.

Men trods protest fra hundredevis af borgere i dag, er der stadig ikke udsigt til, at de får deres vilje.

- Ikke på nuværende tidspunkt. Der vil det være for tidskrævende at stoppe i Den Permanente, og dermed både for dyr for ruten og gøre livet besværligt for nogle af de mange pendlere, der har brug for at komme effektivt frem og tilbage, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLANDPopulær str

Det tager initiativtageren for dagens demonstration dog ikke for gode varer:

- Nu må de simeplthen bare snart høre efter, de politikere der sidder og bestemmer, og få lavet det stoppested, siger Solveig Munk.

Den Permanente under ombygning

På badeanstalten Den Permanente ved Aarhus Bugt ligger badegæsterne normalt helt tæt, når solen står højt på himmelen i sommerhalvåret.

Men i år må gæsterne dog rykke sig endnu tættere sammen på andre strandarealer. Aarhus Kommune sætter nemlig gang i en renovering af den gamle badeanstalt. Arbejdet forventes at begynde i maj og slutte til november.

Det fortalte TV2 ØSTJYLLAND tilbage i februar.

- Alt det, der ligger ude under vandet, skal skiftes. Ellers holder den ikke. Derudover bliver en af vingerne også forlænget, sagde Mogens Christensen, chef for Aarhus Kommunes idrætscentre, der refererer til en af broerne på Den Permanente.

Selvom den store renovering primært finder sted i vandet, vil sandarealet også være lukket af for gæster, da det skal bruges som arbejdsplads.

De frie adgange på begge sider af Den Permanente vil dog stadig kunne bruges af gæsterne som normalt.

