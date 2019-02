Trods eksotiske tilbud: Ny Randers-anfører valgte udviklingen

Erik Marxen har det sidste halve år været en fast bestanddel af Randers FC's midterforsvar, hvor han har udgjort en uhyre stabil duo sammen med den unge Jonas Bager.

Men i sommer havde 28-årige Marxen ellers mulighed for at få sig en ordentlig én på opleveren i sin fodboldkarriere.

- Der var for eksempel noget interesse fra den næstbedste japanske række og alt sådan noget hejs, hvor man tænkte 'hvad skulle man ikke have af penge for at spille der et år?'. For hvem gider have en, når man gerne vil tilbage derfra? fortæller Erik Marxen i Skipperligaens nyeste podcast.

Som at spille Football Manager

Men hvordan bliver en Randers FC-spiller pludselig sat i forbindelse med en klub fra den næstbedste række i Japan? Erik Marxen aner det ikke.

- Det skal du spørge min agent om. Der er mange kontakter på kryds og tværs, og jeg føler nærmest, at det er ligesom at spille Football Manager, hvor de kan smide nogle kompetencer ind i en database, og så popper der lige pludselig en eller anden op. Hvad ved jeg?

Og det var ikke kun i Fjernøsten, at Randers-anførerens navn dukkede op.

- Men der var i hvert fald lidt løst snak om den næstbedste japanske række, noget portugisisk og noget polsk. Men meget af det, hvor det var sådan noget med, at de lige skulle have solgt en, eller de overvejer to-tre andre muligheder. Og sådan var det med en håndfuld klubber.

Fra venstreback til midterforsvar

I sommeren 2017 fra Erik Marxen tæt på at ryge til den engelske klub MK Dons, men det skete som bekendt ikke. Og da hans tidligere kontrakt stod til at udløbe i sommeren 2018, så var drømmen om udlandet stadig intakt.

- Der var nogle muligheder uden for landets grænser, som jo egentlig var min prioritet oprindeligt. Jeg kom så ind og spillede de sidste syv-otte kampe i midterforsvaret i slutningen af sidste sæson, og havde en rigtig god oplevelse med det, fortæller Erik Marxen.

Det fik sportsdirektør Søren Pedersen til at tilbyde den tidligere Vejle-, Horsens- og SønderjyskE-spiller en kontraktforlængelse. Og med forlængelsen var det samtidig klubbens plan, at Marxen, der ellers hidtil havde begået sig som venstreback, skulle fortsætte i det centrale forsvar.

Store perspektiver i ny rolle

- Det kunne jeg virkelig se nogle perspektiver i. Og jeg syntes, det var super interessant at få lov til at give mig i kast med en ny position, og få et helt nyt udviklingsområde.

- Så det, der er sket det sidste halve års tid, var jo det, jeg håbede, da jeg endte med at vælge Randers. Fordi jeg så et potentiale i at være midterforsvarer og også i at tage større ansvar på holdet, fortæller Erik Marxen.

At resultaterne samtidig er begyndt at vende for den tidligere så trængte klub, var også en væsentlig faktor i Marxens endelige beslutning. Og alt i alt fortryder han ikke, at han endte med at blive på Cepheus Park.

- Med den pakke vi fik forhandlet på plads med Randers, så følte jeg alligevel, at det både var det sikreste og bedste valg. Så må vi se, om der bliver muligheder for et eventyr senere.

Erik Marxen blev i januar forfremmet til ny anfører for Randers FC, efter Nicolai Poulsen meldte ud, at han forlader klubben til sommer. Forsvarsspillerens kontrakt med kronjyderne løber til 31. december 2020.

