Triatlon hjælper Camilla med social angst: Skal til VM i Hawaii

Social angst er en stor begrænsning og belastning, der kan gøre det svært at være i sociale relationer og gennemføre en uddannelse. Det oplevede Camilla Lykke, der har levet med social angst, siden hun var 13 år gammel. Triatlon har gjort, at det ikke længere fylder for hende, og snart skal hun til VM i Hawaii.

- Triatlon og generelt sport gør noget godt ved min hjerne. Det har været med til at give mig relationer, som jeg kan være i uden at føle mig forkert.

Camilla Lykke blev den bedste i sin aldersgruppe til Ironman i København, derfor har hun kvalificeret sig til VM i Hawaii.

- At gå fra et sted i livet, hvor man følte, at det næsten ikke var værd at leve, til at man skal til VM på Hawaii er helt vanvittigt.

Camilla Lykke har flere forskellige medaljer derhjemme.

Måtte droppe studiet

Hun tror, at hendes angst begyndte, da hun var omkring tretten år gammel. Da hun startede på Idræt på Aarhus Universitet, følte hun sig særligt begrænset.

- Idræt var mit drømmestudie, men det var et meget socialt studie, hvor jeg følte mig forkert og hele tiden følte, at jeg havde en facade på.

Den fysiske aktivitet er en stor del af, at Camilla Lykke i dag kan være i sociale sammenhænge og ikke oplever den sociale angst, som hun før gjorde.

En Ironman består af 3800 m svømning, 180 km cykling og 42 km løb.

- Jeg følte mig forkert og havde ikke lyst til åbne op. Efter jeg er startet til triatlon, føler jeg, at jeg har fundet min hylde. Jeg har fundet relationer, der er nemme at være i, fordi vi har fælles interesser, fortæller Camilla Lykke.

Tidligere havde hun ikke tætte relationer

Tidligere havde Camilla Lykke svært ved at have tætte relationer.

- Jeg har haft gode bekendte, men aldrig nogen der har været helt tæt på. Det er lettere, når man har fælles interesser, og man på den måde føler sig tryg, fortæller hun.

Hun har en instagramprofil med 17.000 følgere. Her deler hun ud af sine oplevelser, som hun håber kan inspirere andre.

- Jeg håber, at jeg kan inspirere folk til at lave motion. Det er muligt, at man har været nede at skrabe bunden, men man kan komme om på den anden side, siger hun.