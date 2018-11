Nyt AGF-nederlag: Taber 0-2 til Brøndby

Brøndby hentede fredag den første sejr på hjemmebane i Superligaen siden begyndelsen af august, da holdet besejrede AGF med 2-0.

Sejren til Brøndby blev grundlagt af en fremragende scoring af den tyske midtbanespiller Dominik Kaiser, inden topscorer Kamil Wilczek scorede til 2-0.

Hjemmeholdet var før kampen gået fra banen uden sejr i de seneste seks kampe på Brøndby Stadion, men holdet fik brudt forbandelsen mod de formsvage gæster.

Læs også AGF-cheftræner efter nederlag: - Der er bund i mit hold

AGF har med fredagens resultat ikke vundet de seneste seks kampe i landets bedste række.

Første halvleg var intens, men den var ikke specielt velspillet, og det var tydeligt at se, at der stod meget på spil for begge hold.

Hjemmeholdet havde bolden mest, men det var sparsomt, hvad det blev til af chancer i første halvleg.

Der var mange frispark og derfor flere spilstop, og det brød rytmen i de første 45 minutter, som sluttede uden scoringer.

Første halvleg var intens, men den var ikke specielt velspillet. Foto: Lars Møller - Ritzau Scanpix

AGF-målmand blev udvist

Et kvarter inde i anden halvleg kom Brøndbys Hany Mukhtar til kampens første store mulighed, men tyskerens flade forsøg blev reddet af AGF-målmand Oscar Whalley.

Mens Mukhtar misbrugte, trådte en anden tysker i karakter kort efter.

Dominik Kaiser spillede bande med Mukhtar, hamrede til læderet flere meter fra feltet og kunne se bolden gå hårdt i nettet ude ved den ene stolpe.

Godt fem minutter før tid blev kampen afgjort, da Brøndby slog kontra, hvor AGF's Oscar Whalley nedlagde Mikael Uhre i feltet.

Det betød, at AGF blev reduceret med en spiller, da Whalley blev udvist med sit andet gule kort i kampen.

Superliga-topscorer Kamil Wilczek sendte straffesparket i nettet til 2-0 og lukkede dermed kampen med sit 11. sæsonmål.