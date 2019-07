Treårige Emmalina med eget vejskilt: - Sænk farten!

Emmalina Ploug bor lige ud til Skalborgvej i Odder. Her suser biler forbi med en fart på 80 km/t – hvis altså hastighedsbegrænsningen bliver overholdt, hvilket langt fra altid er tilfældet.

Det har fået Emmalinas forældre til at tage sagen i egen hånd.

Emmalinas mor, Maja Østerlund Ploug, har dagpleje i samme hus som familien bor i, og tanken om at der skulle ske hendes egne eller nogle af dagplejebørnene noget, gav hende ideen til to skilte, der skal få bilisterne på Skalborgvej til at sætte farten ned og tænke over, at der er børn lige ud til vejen.

- Folk kører rigtig stærkt, og det er ikke alle der tager hensyn. Dem, der kører ekstremt stærkt, når vi ikke med skiltene, men hvis bare vi kan nå nogle af dem, der kører på vejen, så er vi glade, siger Maja Østerlund Ploug til TV2 ØSTJYLLAND.

Emmalina på tre år er meget stolt af skiltene, der skal få bilisterne på Skalborgvej i Odder til at sætte farten ned. Foto: Privatfoto

Kommunikationen med kommunen var for langsom

De to skilte har begge et billede af børnene, der holder til på Skalborgvej. På det ene står der:

”Pas på mig og mine venner. Sænk farten!”

Og på det andet står der:

”Kære bilist, Vi be’r dig inderligt passe på vores guldklumper, når de skal til og fra skole. På forhånd tak! Mvh René og Maja.

Inden René og Maja selv valgte at sætte skiltene op, forsøgte de at få hjælp fra Odder Kommune:

- Jeg har skrevet ind til Vej og Park for at få sat skilte op med fartnedsænkning, eller et skilt der kunne gøre opmærksom på, at der er ”legende børn”. Desværre oplevede vi, at kommunikationen var meget langsom, så vi droppede det, og satte vores egne skilte op, fortæller Maja Østerlund Ploug.

Masser af positiv respons

Siden familien satte skiltene op, har de fået masser af god respons. Maja Østerlund Ploug synes, at de kan mærke at folk er mere opmærksomme, når de kører forbi, og på Facebook, hvor Maja har delt skiltene, er det også strømmet ind med positive kommentarer.

- Efter vi havde sat det første skilt op, var der folk der meldte tilbage, at de ikke var klar over, at der boede små børn derinde. Så de var glade for, at vi gjorde opmærksom på det, siger Maja Østerlund Ploug til TV2 ØSTJYLLAND.

Også forældrene til de børn Maja Østerlund Ploug passer i sin dagpleje er glade for skiltene. Og Emmalina er meget stolt over skiltene, som hun er sikker på, får folk til at sænke farten i hele byen:

- Forleden dag var vi inde og køre i byen, og der var en der kørte stærkt forbi os. Så sagde hun: Har han slet ikke vores skilt?

Det har mandag aften ikke været muligt at få en kommentar fra Vej og Park i Odder Kommune.