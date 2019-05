Tre røverier på samme gade: - Vi skal have stoppet ham, siger politiet

Tre borgere er inden for de sidste par dage blevet udsat for røveri på stort set det samme sted i Aarhus.

Klokken 07.52 lørdag morgen bliver en kvinde i slutningen af 20´erne passet op af en mand på Frederiks Allé ud for nummer 93, og truet med en kniv til at hæve penge.

- Vi er i gang med en større indsats dernede. Vi skal have stoppet ham her, fortæller vagtchef Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mand udsat for røveri: To personer fulgte efter ham hjem

Manden, som beskrives til at være cirka 30 år, truer kvinden til at hæve penge i en hæveautomat.

- Vi ved ikke det præcise beløb endnu, fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Flemming Lau.

Det var her ud for nummer 93 på Frederiks Allé, at de to personer fik en kniv for halsen og truet til at hæve penge. Foto: Google Street View

Tidligere på natten blev en mand udsat for stort set det samme - også ud for nummer 93 på Frederiks Allé klokken 23.23 natten til lørdag.

- Han bliver truet med en kniv mod halsen, og truet til at hæve på sit dankort, fortæller vagtchefen.

Der var følgende signalement af den ene gerningsmand: Dansk udseende

Cirka 30 år

170 cm høj

Meget kort mørkt hår

Iført sorte joggingbukser og sort trøje med lynlås og striber

Efterfølgende løb manden mod Jægergårdsgade i østlig retning.

Det her er en rigtig, rigtig grov forbrydelse, og det skal vi ikke have udsat flere mennesker for. Flemming Lau, vagtchef, Østjyllands Politi.

Det er her på Frederiks Allé i Aarhus de tre røverier er foregået. Foto: Google Maps

Natten til fredag var der en lignende episode, da en mand går ind i sin opgang ud for nummer 91. Klokken 02.15 på Frederiks Allé går han ind i opgangen, og to mænd følger efter. Han blev også truet med en kniv til at udlevere sin telefon, og til at hæve penge.

- Vi vil gerne høre fra folk, hvis de har observeret noget, eller hvis man har kendskab til personen, siger Flemming Lau.

Det her er en rigtig, rigtig grov forbrydelse, og det skal vi ikke have udsat flere mennesker for. Flemming Lau, vagtchef, Østjyllands Politi.

På grund af fremgangsmåden og signalementet, formoder politiet, at det er den samme person, som står bag de tre røverier.

- Det her er en rigtig, rigtig grov forbrydelse, og det skal vi ikke have udsat flere mennesker for, fortæller vagtchef Flemming Lau.

Ved episoden i aftes, var det tilsvarende Frederiks Allé u.f. 93. Signalement af gerningsmanden er: mand, dansk, ca. 30 år, 170-180 cm høj, kort mørkt hår, iført sort trøje og sorte joggingbukser. Har du set noget, så ring venligst 114. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 18. maj 2019

Hvis man har oplysninger om sagen, så kan Østjyllands Politi kontaktes på 1-1-4.