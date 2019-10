Tre mænd tiltales for angreb på Jens Stages lejlighed

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale mod tre mænd, der er anklaget for et brandangreb på fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus.

De tre mænd er alle i deres 20'er.

Det var natten til 14. juli, at der blev kastet en røgbombe ind gennem et vindue til fodboldspillerens lejlighed i Eckersbergsgade i det centrale Aarhus.

To personer lå og sov i lejligheden, da brandattentatet fandt sted. Det er uvist, om Jens Stage var blandt de to personer.

Kort forinden havde han skiftet fra AGF til FC København, og det er anklagemyndighedens påstand, at angrebet skete med motiv i skiftet.

I sommeren 2019 skiftede Jens Stage til F.C. København i det, der blev betegnet som en rekordhandel mellem to danske klubber.

Den 22-årige midtbanespiller kom til AGF i 2016.

Umiddelbart efter brandattentatet blev en 23-årig mand sigtet for hændelsen og varetægtsfængslet i 14 dage.

Ifølge anklagemyndigheden har den 23-årige truet Jens Stage ved blandt andet at have kaldt ham 'Judas' i en kommentar på Facebook.

"I Aarhus straffes forrædere Judas svin!!!", skal den 23-årige have skrevet.

En lignende ordlyd skal have været brugt på en seddel, der blev kastet ind af vinduet til lejligheden i forbindelse med brandattentatet.

Østjyllands Politi anholdte efterfølgende en 21-årig mand og en 20-årig mand, som i første omgang begge blev varetægtsfængslet til den 28. august.

Efter brandattentatet delte den mangeårige AGF-fan Martin Nielsen under hashtagget #Aarhushardinryg et opslag, der er nået vidt omkring i fodboldverdenen. Foto: Ritzau / Scanpix