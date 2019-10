Tre lokale bands kæmper om at spille for tusinder

Der er tilsyneladende masser af talent af hente i Randers-området, når det handler om rockmusik.

I hvert fald ligger intet mindre end tre bands fra henholdsvis Randers og Langå lige nu i front i en landsdækkende konkurrence om at opvarme for et af tidens mest populære bands, the Minds of 99.

- Det er et kæmpe boost på selvtilliden for vores band og vores musik, siger Sofus Mørup Handberg fra Langå, der er trommeslager i bandet Muirheads, til TV2 ØSTJYLLAND.

Muirheads har øvelokale få meter fra genbrugsstationen i Langå. Her er tonerne inspireret af ægte sydstatsrock med tekster om billig sprut og de kvinder, de aldrig fik.

De lever dog ikke helt den gammeldags rock-livsstil. Og de er da også kun mellem 17 og 21 år gamle.

Lige nu ligger det unge band fra den lille stationsby nummer to i den afstemning, der kommer til at afgøre, hvilken fire bands, der går videre til finalen.

De er kun overgået af bandet Blue Minds, der øver sig på Underværket. Deres musik har en mere melankolsk lyd, og genren er indie-rock.

- Vi er ret spændte, men det ser godt ud lige nu. Vi har forventningerne højt oppe, siger bandets guitarist Emil Ladegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis de også løber med førstepladsen i finalen, skal de altså varme 16.000 publikummer op i Royal Arena. Men det tager de meget roligt.

- Det er sværere at få gang i fem mennesker, end det er at få gang i 16.000 mennesker. 16.000 mennesker kan gejle hinanden op, siger Mads Skyum Andersen, der er bassist i Blue Minds, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover at finalepladserne går til de fire bands, der skaffer sig flest stemmer, så er der også et wildcard, som the Minds of 99 giver til et af de resterende bands.

Hvor mange stemmer har de? Sådan fordeler stemmerne sig i skrivende stund: Blue Minds: 1479 Muirheads: 1461 Kalaset: 1148 Power Mode: 1142 Høker: 1052 Unka Fanka: 1044 Mawic: 429 Kjurious: 224 Josa Barck: 41

Det tredje randrusianske band i konkurrencen, Power Mode, ligger lige på vippen mellem fjerde og femteplads, så det wildcard får de muligvis brug for.

- Minds (of 99, red.), hvis I ser det her, så er det os, I skal tage, lyder det insisterende fra forsanger Martin Malmkjær Pedersen.

Bandet gør lige nu alt, hvad de kan, for at skrabe stemmer til sig.

- Vi poster hele tiden (på sociale medier, red.), vi laver videoer, vi får forældre, venner og bekendte til at hjælpe os. Vi har stadig troen på det, siger Mathias Nikolaj Paysen, der er trommeslager i Power Mode, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fælles for alle tre bands er, at de er stolte over, at Randers-området ser ud til at blive så velrepræsenteret i konkurrencens finale.

- Det viser, hvad Randers har at byde på. Og når vi alle sammen mødes i finalen, så skal vi nok tage sejren, siger trommeslageren i Power Mode med et glimt i øjet.

Afstemningen slutter på tirsdag klokken 22. Og derefter skal finalisterne dyste på spillestedet Pumpehuset i København, inden den endelige vinder bliver udpeget.