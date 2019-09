Tre litauere dømt og udvist: Stjal cykler til en værdi af en million kroner

BikeWorld i Silkeborg har flere gange været udsat for tyveri af specialcykler, men nu er i hvert fald en af sagerne nået vejs ende.

Onsdag blev tre litauiske mænd på 29, 38 og 42 år ved Retten i Randers alle idømt mere end et års fængsel og udvist af landet for indbrud blandt andet i cykelforretningen i Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med dommen, der viser, at domstolene slår hårdt ned på indbrudskriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupperinger, siger anklager ved Særlig Efterforskning Vest Signe Gråkjær.

Efterforskerne havde i længere tid holdt øje med tyvene og anholdt dem ved grænsen under to timer efter, de havde stjålet 13 specialcykler til en værdi af omkring 300.000 kroner fra BikeWorld i Silkeborg.

Peter Jakobsen, ejer af BikeWorld i Silkeborg, fik i april sine cykler tilbage.​​​​​ Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

En anholdelse, der skete i koordineret aktion mellem Midt- og Vestjyllands Politi, UKA (Udlændingekontrolafdelingen) og Særlig Efterforskning Vest.

Sagen er et resultat af et rigtigt godt efterforskningsarbejde på tværs af politikredsene, siger Signe Gråkjær.

De tre litauere var mistænkt for at så bag to lignende indbrud mod cykelforretninger - et i Randers den 25. februar samt et andet i Silkeborg den 25. marts.

05:13 De seneste ti måneder er der blevet stjålet mindst 90 dyre cykler fra forhandlere og private i Midt- og Vestjylland. Luk video

Den 29-årige litauer blev dømt for alle tre indbrud. Han fik et år og ni måneders fængsel og blev udvist af landet for bestandig.

De to andre blev dømt for to af indbruddene og fik hver især et år og fire måneders fængsel. De blev begge udvist af landet med indrejseforbud i 12 år.

De modtog alle tre dommen, som de skal afsone med det samme.