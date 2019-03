Tre kvinder anholdt på bordel - den ene tog flugten

Tre kvinder på henholdsvis 38, 46 og 48 år risikerer at blive varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt på et bordel ved Randers.

Ifølge Østjyllands Politi rykkede politiet sammen med Skattestyrelsen og Projekt Menneskehandel onsdag ud til en adresse i Randers SV.

Her traf de tre kvinder, som ikke har arbejdstilladelse i Danmark. Den ene kvinde forsøgte at stikke af via en bagdør, men dér ventede en betjent på hende.

Har arbejdet ulovlig

Det er politiets overbevisning, at de tre kvinder har drevet bordelvirksomhed på adressen, og at de derfor har arbejdet ulovligt i landet. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 38-årige og den 48-årige kvinde sigtes desuden for at opholde sig ulovligt i Danmark.

Med udgangspunkt i Udlændingeloven er de tre kvinder nu fængslet. De skal senere skal fremstilles i grundlovsforhør i byretten. Formentligt sker det fredag.

Center for Menneskehandel har vurderet, at kvinderne ikke er ofre for menneskehandel.