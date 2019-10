Tre børn forsvandt - nu ændrer skole sin praksis

For en uge siden blev et hold forældre udsat for en oplevelse, alle forældre frygter. De havde sendt deres børn i skole, og pludselig var der ingen, der vidste, hvor de var.

Men her en uge efter tre skolebørn forsvandt og blev fundet igen, har Oust Mølleskolen i det nordvestlige Randers allerede taget et konkret initiativ for at sikre børnene bedre.

Hvor børnene tidligere først blev registreret, når de kom ind i deres klasser, vil der nu står en voksen ude foran skolen og registrere de børn, der kommer ind med taxa.

- Så er vi sikre på, hvem der er ankommet. Det er dejligt, at personalet allerede nu er kommet med et konkret tiltag til, hvordan vi kan sikre børnene, siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover det konkrete tiltag vil personalet, skolelederen på Oust Mølleskolen og skolechefen for hele Randers Kommune holde et møde i midten af november, hvor de gennemgår sagen og skolens procedurer fuldstændigt.

Oust Mølleskolen er for elever, "som ikke trives i den almindelige skole", skriver skolen på sin hjemmeside.

Var væk i over tre timer

Den nye fremgangsmåde kommer efter, at en 6-årig dreng, en 8-årig dreng og en 11-årig pige forlod skolen om formiddagen mandag den 7. oktober.

De to drenge var ankommet til skolen med taxa, men ifølge skolechef i Randers Kommune, Jesper Kousholt, havde de været inde på skolen og havde også haft kontakt med personale, inden de havde forladt skolen.

Politiet ledte efter børnene med hundepatruljer og sendte signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne og til bus- og taxaselskaber.

Alle tre blev fundet i god behold hos et familiemedlem til et af børnene, over tre timer efter politiet fik anmeldelsen.

Østjyllands Politi siger, at der ikke var tale om en kriminel handling.

- Der er ingen grund til at tro, at der er sket noget kriminelt. Alt tyder på, at børnene er gået fra stedet frivilligt, sagde Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.