Tre børn forsvandt fra skole - er nu fundet i god behold

Tre skolebørn fra Oust Mølleskolen i det nordvestlige Randers forsvandt mandag formiddag og blev efterlyst af politiet.

Det omhandlede en 6-årig dreng, en 8-årig dreng og en 11-årig pige.

Der er ingen grund til at tro, at der er sket noget kriminelt. Alt tyder på, at børnene er gået fra stedet frivilligt. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

- De to drenge blev sammen sat af en taxa tæt på skolens indgang omkring kl. 8.00, men de gik tilsyneladende aldrig ind på skolen. Den 11-årige pige er på et senere tidspunkt gået fra skolen, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om de forsvundne børn omkring kl. 10.30.

Man ledte efter børnene med hundepatruljer og sendte signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne og til bus- og taxaselskaber.

- Der er ingen grund til at tro, at der er sket noget kriminelt. Alt tyder på, at børnene er gået fra stedet frivilligt, men vi vil gerne finde dem hurtigst muligt, sagde Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND mandag omkring middag.

Politiet er talstærkt til stede ved skolen i Randers, hvor hundepatruljer leder efter børnene. Foto: Øxenholt foto

Ikke normalt

Børnene blev efterlyst offentligt med billede og navn i håb om, at nogen kunne bidrage med information.

Den seks-åriges mor, Camilla V. Nielsen, havde sidst set sin søn tidligt om morgenen, og hun var naturligvis meget bekymret for, hvad der var sket.

- Jeg så ham sidst i morges omkring kl. 7.40, da jeg satte ham på taxaen. Han har kun gået på skolen i to måneder, og han kunne ikke finde på at gøre sådan noget her, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Bad borgere om hjælp

Politiet bad borgere med et ønske om at hjælpe med at lede om at tænke sig om og følge det tilstedeværende politis anvisninger, så man ikke mod sin vilje kom til at stå i vejen for efterforskningen.

Østjyllands Politi bad blandt andet hjælpsomme borgere om at blive i bilerne og på de ormære veje. Hundenes lugtesans bliver nemlig forstyrret af bilerne, hvis de kører ind i de grønne områder.