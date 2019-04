Tre børn dræbt: Lokale lægger blomster hos Bestseller-ejer

Mandag morgen kom det frem, at Bestsellers ejer Anders Holch Povlsen mistede tre af sine fire børn under terrorangrebene i Sri Lanka. Siden da har masser af lokale været forbi Bestseller-ejerens bopæl, godset Constantinsborg ved Stavtrup vest for Aarhus.

Jeg har selv tre børn, og jeg har tit tænkt, at det må være det værste, der kan overgå en at miste sine børn. Det er så frygteligt. Lene Krone, Åbyhøj

Flaget er på halv stang foran bygningen, og mange har lagt blomster. En af dem var Lene Krone, der havde taget turen fra Åbyhøj.

Lene Krone var mandag middag forbi Anders Holch Povlsens bopæl vest for Aarhus med blomster.

- Jeg er virkelig berørt over, at sådan en tragedie har ramt en ung familie. Jeg synes, det er så forfærdeligt. At miste sit barn må være det værste, der kan overgå en, så derfor er jeg kommet, siger Lene Krone til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har selv tre børn, og jeg har tit tænkt, at det må være det værste, der kan overgå en at miste sine børn. Det er så frygteligt, siger hun.

Ingen adgang for medier

Medierne har ikke adgang til det private område, hvor almindelige borgere kan lægge blomster. Frank Verner, der også var forbi med blomster, fortæller, at der lige nu ligger et sted mellem 20 og 40 buketter samt en del breve og hilsner til familien.

- Det er jo trist. Sådan en dag her kan penge jo ikke købe meget. Her er en underlig stemning, synes jeg. Der er flere end familien, der har mistet, siger Frank Verner til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk kommer forbi med både blomster og breve.

Tidligere på dagen bekræftede Bestsellers chef for kommunikation, Jesper Stubkier, overfor flere medier, at det var Anders Holch Povlsens børn, der mistede livet.

- Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer, skrev Jesper Stubkier.

Medfølelse på Facebook

Også på TV2 ØSTJYLLANDS Facebook-side er det strømmet ind med støttende ord efter den tragiske nyhed.

- Sender de varmeste tanker i den svære tid. Hvordan kommer man som menneske og familie videre efter sådan en tragedie, spørger Tina Sørensen.

- Har slet ikke ord til at beskrive hvor frygteligt det må være. Føler så meget med familien, skriver Inge Niewald Mikkelsen.

- Kondolerer. Må der blive holdt varsomt om jeres knuste hjerter, skriver Lykke Bukhave.

290 dræbte

Antallet af dræbte efter søndagens otte terrorangreb i Sri Lanka blev mandag morgen opjusteret til 290. Det oplyser politiet i Sri Lanka.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræftede søndag, at der var tre danskere blandt de dræbte i bombeangrebene uden at gå i yderligere detaljer.

Ved Bestsellers kontor i Aarhus har folk også været forbi med blomster. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Anders Holch Povlsen er administrerende direktør i tøjkoncernen Bestseller. Han arvede koncernen som 28-årig fra hans forældre Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen, som stiftede det i 1975. Han er Danmarks rigeste mand ifølge Bloomberg.

Bestseller har kontor på havnen i Aarhus, hvor omkring 700 personer er ansat.

Også ved Bestsellers hovedkontor i den midtjyske by Brande, er der blevet lagt blomster. Foto: Michael Drost-Hansen - Ritzau Scanpix