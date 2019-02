Travl nat for brandmænd i Aarhus: 5 brande på 3 timer

Kort før midnat og frem til kl. 3 lørdag nat var der rigeligt at se til for Østjyllands Brandvæsen i Aarhus-området. I det korte tidsrum måtte de afsted til to bilbrande, en bygningsbrand og to andre mindre brande.

- Det er ikke hver dag, at der kommer fem ture inden for så kort tid, fortæller indsatsleder Johnny Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Første opgave var en bilbrand i vejkrydset ved Tisetvej og Mustrupvej i Måslet-området syd for Aarhus. En bil stod forladt og brændte.

- Sådan en bil, der står forladt midt i et vejkryds har formentlig været brugt til noget og derfor vil man skaffe sig af den, vurderer indsatslederen.

Formentlig påsat

Godt en halv time senere blev brandmændene kaldt ud til endnu en bilbrand. Denne gang nær Harlev vest for Aarhus.

- Vi kan ikke udelukke at de to bilbrande har noget med hinanden at gøre, men vi ved det ikke, lyder det fra Johnny Damgaard.

Der er ikke skrevet rapport over de to bilbrande endnu, men indsatsleder Johnny Damgaard har en stærk mistanke om, at de var påsatte.

- Biler der brænder på den tid af natten, plejer at være nogen, der er påsat, siger han.

Tidslinje for brandene 23.56 Bilbrand 00.23 Bilbrand 01.27 Brand i træ 01.43 Brand i skraldespand 02.41 Brand i lejlighed

Senere på natten blev Østjyllands Brandvæsen kaldt ud til en brand i en 2,5 meter høj træstub ved Stadion Allé i den sydlige del af Aarhus centrum.

- Nogen kan have smidt et skod og i sådan et hult fugtigt træ kan det have stået og ulmet i mange timer, siger Johnny Damgaard.

Rygende skraldespand

Kun 16 minutter efter branden i træet, ringede brandvæsenets alarm igen og folkene måtte afsted til en brand i en skraldespand i Frederiksgade i det centrale Aarhus.

Skraldespanden stod og røg, men der var ikke udviklet flammer, da brandvæsenet kom.

De mange brande kan måske få tankerne til at drive hen på spørgsmålet om, hvorvidt en pyroman er på spil. Det er formentlig ikke tilfældet, vurderer indsatslederen.

Der er ikke noget i det her, der tyder på, at en pyroman er på spil, Johnny Damgaard, Indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen

- I tilfældet med skraldespanden ville en pyroman nok gøre lidt mere, end bare lade skraldespanden ryge, siger Johnny Damgaard.

- Der er ikke noget i det her, der tyder på, at en pyroman er på spil. Biler bliver typisk tændt ild i, fordi nogen vil skaffe dem af vejen. De andre brande skyldes formentlig cigaretskodder, der er blevet smidt, forklarer han.

Glemte en gryde

Nattens sidste brand var i en lejlighed på Vestre Ringgade. Her havde en ung beruset mand glemt en gryde på komfuret og var faldet i søvn.

- Der var røg i lejligheden og to unge beboere blev tilset af en læge. De blev dog ikke taget med på hospitalet, fortæller Johnny Damgaard.

Branden i lejligheden blev den sidste for Østjyllands Brandvæsen de følgende foreløbig 14 timer.

Ifølge Johnny Damgaard bliver brandvæsenet typisk kaldt ud på 4-5 ture i døgnet.