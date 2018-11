Transportordfører om chaufførlejre: - Det er hvid slavehandel

En chaufførlejr ved Hadsten hos firmaet Intercargo er netop blevet erklæret ulovlig.

På baggrund af den og andre lignende sager, er udenlandsk arbejdskraft hos danske transportvirksomheder i øjeblikket til heftig debat.

Vi arbejder på nogle strammere regler gældende for hele EU i øjeblikket. Men vi skal måske også til at kigge på minimumslønninger som i Tyskland og Norge. Kim Kristiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti.

- Det øjeblik man indlogerer folk i lejre, også som det vi har set i Kurt Beiersagen, så er det hvid slavehandel, og det er rent ud sagt noget svineri, sagde Kim Kristiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti, da han torsdag aften var med i TV2 ØSTJYLLAND’s nyhedsudsendelse.

For ham at se er der to gennemgående problemer på nuværende tidspunkt.

Der foregår social dumping af chauffører, og så er det ekstremt konkurrenceforvridende, at nogle firmaer benytter sig af absurd lave timelønninger.

Hos Radikale Venstre ser man grundlæggende ikke noget forkert i internationale transporter på tværs af grænser i Europa. Det er blot arbejdskraftens frie bevægelse, som bliver udnyttet.

- Det er jo en del af konkurrencen, ligesom at man gerne må købe møtrikker i Rumænien eller købe tøj i Italien. Der hvor vi har et problem, det er nationalt. Det er i forhold til de transporter, som kører på tværs af Danmark. Det er her, hvor der sker nogle ting, som ikke er okay, fortæller transportordfører for Radikale Venstre, Andreas Steenberg, til TV2 ØSTJYLLAND.