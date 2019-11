Trafikuheld: Vindmølle sad fast under togbro

Det gav et ordentligt hak i betonen, da en lastbil med en tonstung del af en vindmølle fredag aften bragede ind under en jernbanebro syd for Horsens. Flere lag beton er smuldret og jernwirere stikker ud fra broens underside.

Togene kørte med nedsat hastighed indtil Banedanmark havde afsluttet sine undersøgelser af, hvor galt tilredt broen var blevet af ulykken. Foto: Øxenholt foto

Broen, der er 30 år gammel, ligger på DSB´s hovedrute mellem Aarhus og Fredericia og Banedanmark rykkede derfor hurtigt ud for at besigtige skaderne.

- Togene satte hastigheden ned på strækningen i nordgående retningen, indtil lastbilen kom fri, fortæller Henning Andreasen, der er togleder i driftscenteret ved Banedanmark til TV2 ØSTJYLLAND.

Det krævede en stor kran at få løftet den tonstunge vindmølledel fri fra jernbanebroen. Dette kunne først lade sig gøre efter at lastbilens førerhus var afmonteret. Foto: Øxenholt foto

Dobbeltuheld

Chaufføren af vindmølletransporten har formentlig taget fejl af højden på broen, og den store halvrunde vindmølledel kilede sig derfor fast mellem broens underside og lastbilens lad.

Ulykken skete syd for landsbyen Hatting, der ligger vest for Horsens. Lastbilen kilede sig fast under jernbanebroen på Vestvejen.

Den pludselige opbremsning kom imidlertid også bag på føreren af vindmølletransportens følgebil som i forsøget på at undgå at ramme lastbilens bagende valgte at overhale.

Desværre ramte følgebilen umiddelbart derefter en modkørende bil. To personer kom ifølge Sydøstjyllands Politi til skade ved sammenstødet, men ingen er i livsfare.

Den store vindmølledel lavede et ordentligt hak ind i jernbanebroen. Foto: Øxenholt foto

Kosmetiske skader

Banedanmarks sporvagt lavede fredag aften flere undersøgelser af broen, som skal kunne holde til at flere tog i timen kører over den.

- Klokken lidt over ni fredag aften havde sporvagten kigget på sporene og vurderet at ulykken ikke gav anledning til togmæssige problemer, fortæller Henning Andreasen, togleder i driftscenteret ved Banedanmark.

Skaderne i broen blev skønnet til at være rent kosmetiske og det skøn er ifølge Banedanmark blevet bekræftet lørdag morgen, hvor en ingeniør har tilset jernbanebroen.