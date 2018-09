Trafikråd: Hjelmløse unge skal have et skub bagi

Det kan koste dyrt, hvis man vælter på cykel uden at beskytte hovedet. Derfor stod Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden klar med billige cykelhjelme ved Aarhus Universitet i dag.

Det er en klar indsats for at ramme den unge målgruppe, hvor kun hver femte spænder hjelmen inden cykelturen.

- Jeg tror, de studerende har glemt, hvorfor man skulle køre med hjelm i første omgang. Man kan godt sige, at de studerende, de lige skal have et ekstra skub i røven i forhold til alle mulige andre, siger Mathias Hjort, projektleder, Rådet for Sikker Trafik til TV2 ØSTJYLLAND.

En af de unge, som er mødt op, er Laura Olsson, der er blevet slæbt med af sin kæreste.

- Jeg er her, fordi min kæreste mener, at det er vigtigt at køre med cykelhjelm. Jeg synes ikke, man ser så pæn ud, siger Laura Olsson.

Hvert år foretager Rådet for Sikker Trafik cykelhjelmstællinger. I 2017 kørte 39% af befolkningen med cykelhjelm i bytrafikken, viser deres optælling. Men de unge mangler stadig at følge den positive tendens.

Mange af de unge uden hjelm, som TV2 ØSTJYLLAND møder, har kreative forklaringer på, hvorfor de kører uden hovedbeskyttelse.

- Det glemte jeg måske i morges, tror jeg, fortæller en.

Og en anden mener nærmere, at det er upraktisk.

Sarah Sønderskov fik købt sig en ny hjelm i standen.

- Jeg tror det er et spørgsmål om, at man ikke gider at slæbe rundt på den.

En af dem, der møder standen med cykelhjelme på vej til undervisning, var Sarah Sønderskov, og hun er kørt i skole uden hjelmen på hovedet.

- Jeg har altid kørt med cykelhjelm. Den eneste grund til, at jeg ikke kører med den nu, er, at den gamle er gået i stykker, så jeg skal ned og have købt en, fortæller hun.

Sarah Sønderskov styrer direkte hen mod den neutrale sorte hjelm.

- Det var sådan en, jeg havde udset mig. Godt jeg mødte jer, siger hun smilende.

Fakta om cykelhjelmen - Hjelmen reducerer hovedskader med cirka 50 %

- Hvert år er 3000 cyklister på skadestuen med hoved- og halslæsioner

- Fra 2013-2017 kom 587 alvorligt til skade med hovedet ifølge politiets rapporter. Tallet er sandsynligvis større. Ud af de 587 døde 51 som følge heraf.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

