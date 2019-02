Trafikråd advarer mod at erstatte flere fotovogne med stærekasser

Det vil gå ud over trafiksikkerheden, hvis man stiller om fra at bygge fartkontrollen på primært fotovogne til primært stærekasser.

Sådan advarer Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, efter at Socialdemokratiet har overvejer muligheden for netop at skifte flere fotovogne ud med stærekasser.

Stærekassen virker fint, som forskerne også har udtrykt, lige der hvor de er. Derfor handler det også om, at de ikke kan stå alene. Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

- Der er langt imellem fotovognene. Jeg tror ikke på, at det er til gavn for trafiksikkerheden at begrænse dem yderligere.

- Jeg er helt med på, at man i videre omfang kan arbejde med stærekasser, men lad os i stedet bygge oven på det eksisterende kontroltryk, siger Mogens Kjærgaard Møller.

I Østjylland blev der i efteråret sat en stærekasse op i hver retning af kørebanen på Grenåvej i Aarhus.

Dengang var det den aarhusianske rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der var bekymret.

- Det er et forsøg, man laver. Så er vi nødt til at se på, hvad erfaringerne bliver. Jeg tror, at jeg deler den samme bekymring som forskerne – at det måske kun lige hjælper på strækningerne og ikke så meget bagefter, fortæller rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

01:56 VIDEO: Bünyamin Simsek (V) tror på, at stærekasserne kommer til at virke der, hvor de er opstillet, men mener ikke, at de kan stå alene. Luk video

I efteråret blev 20 ud af 100 fotovogne, der blitzer fartsyndere, fjernet. Men kameraerne blev ikke helt skrottet.

- Vi har nedlagt 20 fotovogne og placeret deres kameraer i stærekasser. Det har vi gjort fordi, at opfattelsen af fotofartfælder har været, at det har været pengemaskiner opstillet på steder for at kradse bøder ind, sagde Ole Birk Olesen (LA), der er transportminister, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Foretrækker en kombination

Stærekasserne er i modsætning til fotovogne fastmonteret, og bilisterne advares forinden om, at der er fartkontrol forude.

Og Mogens Kjærgaard Møller mener, at det er en "ualmindelig dårlig idé", hvis man helt afskaffer fotovognene til fordel for stærekasser.

- Der er ingen tvivl om, at fotovognene har en klar berettigelse. De har nogle helt andre egenskaber, end de faste stærekasser har.

- Uforudsigeligheden er vigtig at have med i billedet, når man vil lave en effektiv trafikkontrol. Vi mener klart, at der bør være en kombination af stærekasser og fotovogne, siger direktøren.

03:29 VIDEO: Mindre end en uge efter, at stærekasserne var sat op, blev de udsat for hærværk. Luk video

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, fortæller da også, at han tror, at der skal være en kombination af de to fartmålinger.

Han understreger, at partiet vil have en evaluering af de nuværende stærekasser, før det lægger sig fast på, om der skal udskiftes yderligere.

- Vores mål er mest mulig trafiksikkerhed. Så må vi se, hvordan vi opnår det. Jeg kan godt forestille mig, at man langsomt, men sikkert, får flere stærekasser, men så lidt færre fotovogne, siger han.

Og selvom Bünyamin Simsek har haft sine bekymringer omkring stærekasserne, medgiver han, at de trods alt har deres eksistensberettigelse.

- Stærekassen virker fint, som forskerne også har udtrykt, lige der hvor de er. Derfor handler det også om, at de ikke kan stå alene, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND, sagde han i oktober til TV2 ØSTJYLLAND.