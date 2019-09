Trafiklarm kan være farligt: Op til 500 dør for tidligt på grund af vejstøj

Støj fra motorveje og andre trafikerede veje, er et velkendt fænomen for mange borgere i Østjylland.

Og ikke nok med, at det er et irritationsmoment for rigtig mange borgere, kan det faktisk også være potentielt sundhedsskadeligt, hvis man bor tæt på en vej med støjgener.

Sammenhængen mellem trafikstøj over et vist niveau og sundhedsproblemer er nemlig dokumenteret.

Miljøstyrelsen estimerer, at mellem 200-500 mennesker årligt dør for tidligt i Danmark på grund af vejstøj. Og generelt kan trafiklarmen føre forøge risikoen for flere typer af sygdomme, viser forskningen.

Hvis man bliver udsat for vejstøj, så har man en forøget risiko for at få en blodprop i hjertet, diabetes, blodprop i hjernen og muligvis også nogle typer af kræft. Mette Sørensen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse

- Vi ved, at hvis man bliver udsat for vejstøj, så har man en forøget risiko for at få en blodprop i hjertet, diabetes, blodprop i hjernen og muligvis også nogle typer af kræft. Sådan sagde Mette Sørensen, der er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, til TV2 ØSTJYLLAND sidste år.

Støjgrænsen overtrædes flere steder

Målinger fra Vejdirektoratet viser, at mange tusinde østjyder bor tæt på trafiklarm.

Den officielle grænse for acceptabel støj ved boligområder er 58 db. Og et hurtigt view udover Østjylland viser, at der er mange motorveje og landeveje, hvor støjen er meget højere end det.

I landsbyen Tirstrup er trafikstøjen på hovedvejen visse steder over 73 db.

Tæt på E45 i landsbyen Tebstrup ved Skanderborg, har larmen fra lastbiler været en del af hverdagen.

Larmen fortsætter, når trafikken rykker fra motorvejen og ned gennem landsbyen.

- Jeg håber, at de her tunge lastbiler, der kommer ned af Risvej finder et andet sted at køre. Når de kører med tom last, så siger det bom, og så hopper mit hus, og så vågner jeg. Sødan lød det fra Herlug Berg Jensen i 2016.

Massevis af østjyder bor for tæt på støj fra trafikale veje.

Her generer støjen især

Silkeborg er én af de østjyske byer, hvor en stor del af borgerne bliver generet af trafiklarm. Det er især eskaleret efter Silkeborgmotorvejen blev etableret få år tilbage.

Siden da har flere Silkeborgensere kæmpet for at få et støjværn sat op, fordi de føler sig så generet af lyden fra motorvejen.

- Når vi er i haven eller på terrassen, bliver vi generet af den konstante baggrundsstøj. Om morgenen, når vinden er i den forkerte retning, bliver vi vækket tidligt af trafikken, og når vi har gæster på de varme sommeraftener, kan vi ikke sidde udenfor, lyder det fra Rune Birkemose Jakobsen sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

I Randers har udvidelser af E45, larm og ønsker om støjværn også været debatteret intenst igennem årerne.

- Det er rigtig ubehageligt, fordi der er meget støj, siger Bente Olesen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Måske hjælp på vej

Nu er der dog måske hjælp og løsninger på vej.

På grund af borgernes bekymring over støjen var den nyslåede transportminister, Benny Engelbrecht (S), nemlig på besøg i Silkeborg i dag, mandag.

- Flere af de lokalt valgte politikere har alle peget på det her som en udfordring, så derfor er jeg selvfølgelig ude at lytte, siger transportministeren til TV2 ØSTJYLLAND.