Trafikken kører flydende efter åbning af nyt spor på E45

I dag er første dag, hvor bilister på E45 strækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S i nordgående retning kan glæde sig over et nyt tredje spor at brede sig på.

Arbejdet på strækningen startede i januar og var forventet færdigt i november i år, men står altså allerede køreklart i dag. Og her til morgen flyder morgentrafikken uden problemer.

- Det går for så vidt godt. Strækningen er nogle gange plaget af uheld og kø, men i dag her der ikke været noget at skrive hjem om strækningen, så det er alt i alt rigtig positivt, lyder det fra Vejdirektoratet.

Færdig på rekordtid

Den hurtige arbejdstid skyldes, at arbejdet har foregået i motorvejens 12 meter brede midterrabat, som skåner Vejdirektoratet for blandt andet at ombygge motorvejsbroer, som ellers er nødvendigt, når man udvider en motorvej ved brug af ydersiderne.

- Det er på rekordtid, at vi har fået det ekstra spor på 15 kilometer motorvej klar. Vi begyndte at genere trafikanterne i midten af januar, og nu åbner vi så i nordgående retning, siger projektleder Robin Højen Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Med det ekstra spor er der forhåbninger om, at trafikken på strækningen glider mere smertefrit end tidligere.

- Jeg håber, at trafikanterne ikke oplever kø omkring Skanderborg som normalt, og at der bliver hurtigere fremkommelighed, siger Robin Højen Madsen.

Kun to spor i 2019

Det forventes at sporet i sydgående retning står klar til åbning allerede om 14 dage.

Men i 2019 må bilisterne igen nøjes med at køre i to spor, da der skal lægges ny asfalt på det nylagte spor.

- Lige nu ligger der ikke en fin ny belægning på vejen. Så til næste år kommer vi tilbage på motorvejen for at lægge det sidste slidlag, så kørekomforten også bliver god, lyder det fra projektlederen.

