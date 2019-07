Trafikeret vej ensrettes i flere uger – skal være grøn bygade

Arbejdet med at forvandle Søren Frichs Vej i Aarhus til grøn bygade betyder, at en del af vejen må gøres ensrettet.

Det sker fra på mandag og tre uger frem.

- Vi beklager over for de mange trafikanter, som vil blive generet af arbejdet, men vi er nødt til at vælge denne løsning for at kunne lave et sikkert arbejdsområde, siger Klaus Braad, projektleder i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Det er stykket mellem Carls Blochs Gade og Vestre Ringgade, der bliver ensrettet ud af byen i den tre uger lange periode.

Søren Frichs Vej ligger i det centrale Aarhus og er en af byens mest trafikerede gader. Foto: Google Maps

Del af byudvikling i nyt kvarter

En periode der bliver brugt til at plante træer og justere vejforløbet.

- Gaden har desuden fået et nyt lyskryds, hvor den møder Carl Blochs Gade. Det sker for at skabe bedre adgangsforhold til de mange kommende beboere på Godsbanearealerne, hvor udviklingen af et nyt bykvarter er i fuld gang, lyder det fra Aarhus Kommune.

Skiltning vil i de tre uger frem til den 19. august guide trafikanter til alternative ruter.

Forandringerne på denne del af Søren Frichs Vej skal samtidig ses som en rettesnor for, hvordan den resterende del af Søren Frichs Vej vil forandre sig de kommende år i takt med udviklingen af brokvarteret.