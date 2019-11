Trafikalt knudepunkt spærret

Trafikanter på dele af Ringgaden i Aarhus skal mandag eftermiddag regne med en forlænget rejsetid.

Trafikken i sydgående retning på Ringgadebroen er tirsdag eftermiddag spærret for al trafik og har været det siden klokken cirka 15.00.

Østjyllands Politi er på stedet, men det er endnu uvist, hvornår trafikanterne atter kan passere, oplyser vagtchef Peter Tholstrup.

Det er derfor en god idé at finde en alternativ rute, hvis du skal ud i trafikken og havde planlagt at køre over broen i sydgående retning.

Vi har p.t spærret Ringgadebroen i Aarhus af i sydgående retning, mens vi forsøger at hjælpe en ung kvinde ned, som står på ydersiden af broen. Vi har ikke yderligere p.t. Vi opdaterer, når der er nyt. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 19, 2019

Ifølge politiet skyldes spærringen af vejen, at en kvinde står på ydersiden af hegnet på broen og skal have hjælp til at komme sikkert ind igen.