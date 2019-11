Trafikalt knudepunkt genåbnet efter afspærring

Trafikanter på dele af Ringgaden i Aarhus oplevede mandag eftermiddag trafikale udfordringer.

Trafikken i sydgående retning på Ringgadebroen var tirsdag eftermiddag spærret for al trafik fra klokken cirka 15.00 og halvanden time frem, oplyser Østjyllands Politi.

Læs også Svend-Erik var tæt på at køre en "sort cyklist" ned – nu råber han op

Trafikanter blev derfor tidligere på dagen opfordret til at finde alternative ruter. Men det er altså ikke aktuelt længere, da vognbanerne i sydgående retning nu er genåbnet.

Østjyllands Politi var på stedet og valgte at spærre begge vognbaner i sydgående retning ved 15-tiden, da en kvinde stod på ydersiden af hegnet på broen og skulle hjælpes sikkert ind igen. Klokken cirka 16.30 kunne Østjyllands Politi oplyse, at kvinden er i god behold, og at trafikanterne atter kan passere over broen i sydgående retning.