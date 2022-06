For første gang i to år: Huspriser taber pusten

Hvis man fraregner en "normal" prisstigning fra april til maj, er der faktisk tale om et fald på 0,5 procent ifølge Mira Lie Nielsen.

Det er to år siden, at priserne på huse er faldet, når man har taget højde for sæsonudsving.

Dyrere for købere

- Det er et tegn på, at det er blevet dyrere for køberne, når de kommer ned i banken og skal låne til at købe drømmehuset. Nogle vælger at gå en prisklasse ned, andre trækker sig fra markedet.

Mens huspriserne er faldet, holder priserne på ejerlejligheder stand. Når man korrigerer for sæsonudsving, er priserne steget med 0,6 procent fra april til maj.

- Vi kommer fra en situation, hvor der har været historisk få lejligheder til salg især i København.