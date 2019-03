30.000 tilskuere var sidste år mødt op til Kapsejlads i Universitetsparken. Og allerede nu er kampen om Det Gyldne Bækken til dette års Kapsejlads begyndt.

De første studerende er allerede i fuld gang med at træne op til Kapsejladsen 2019 den 3. maj, hvor hold fra de forskellige videregående uddannelser i Aarhus kæmper mod hinanden i Universitetsparken.

Det er ekstremt fysisk hårdt, så man prøver at undgå øllene. Mads Brögger Klausen, medarrangør

Allerede den 1. marts begyndte flere hold at træne på søen i parken. Her gælder det både om at sejle hurtigt og at bunde øl på kort tid.

- Man begynder så tidligt, man kan få lov til det. Der er en meget stor ære i at være den bedste på selve dagen, så folk træner, så meget de kan, fortæller medarrangør Mads Brögger Klausen.

Kun nogle af de studerende drak øl til træningen fredag.

Tomme ølflasker

Selvom øllene er en stor del af Kapsejladsen for mange tilskuere, er det langt fra det vigtigste for de sejlende.

- Det er ekstremt fysisk hårdt, så man prøver at undgå øllene, fortæller Mads Brögger Klausen.

Vi begyndte at træne hernede den 1. marts, men inden da spinnede vi også lidt hjemme i tandlægeklinikken Anne-Sophie Freitag, tandlægestuderende

Ifølge de studerende er det heller ikke det at bunde øl, der adskiller vinderholdet fra de andre. Derfor træner de fleste uden øl op til selve dagen.

- Vi træner i hvert fald to timer fem gange om ugen. Man vinder på, at man er hurtig til at sejle og at lave skift. Det kræver noget teknik, og at man er dedikeret og tager ned og træner, selvom det regner og er koldt, fortæller statskundskabstuderende Anne Toftdahl.

Anne-Sophie Freitag, der er tandlægestuderende, deltager i Kapsejladsen for tredje gang.

De fem bedste

Internt på hvert hold bliver de fem studerende med de bedste tider valgt til at repræsentere hele holdet.

- Man er her ved søen for at blive en af de bedste på sit hold. Vi begyndte at træne hernede den 1. marts, men inden da spinnede vi også lidt hjemme i tandlægeklinikken, fortæller tandlægestuderende Anne-Sophie Freitag.

Men der er også andre grunde til, at de studerende allerede er begyndt at træne.

- Der er god stemning, og det betyder rigtig meget, at man lærer at kende hinandens svagheder på holdet. Man lægger mange timer i det, men det giver også noget i den anden ende, fortæller Anne-Sophie Freitag.

