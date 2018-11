Træksti restaureres for millioner: Skal sikre naturoplevelser tørskoet

Netop nu er renoveringen af de sidste ti kilometer af den historiske træksti fra Silkeborg til Kongensbro i fuld gang. Millioner af kroner og rå maskinkraft er ingredienserne i genetableringen, og i lokalområdet glæder man sig til at kunne spadsere tørskoet langs Gudenåen.

Fundamentet til de sidste ti kilometer af den nye træksti langs Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro på i alt 21 kilometer er ved at tage form.

Arbejdet med trækstien forventes færdigt i løbet af foråret 2019.

- Sidst vi renoverede, var der meget mere vand i Gudenåen, nu er der ikke ret meget, og det gør, at byggearbejdet skrider meget hurtigere frem, forklarer Knud Erik Hesselbjerg, der er projektleder hos Naturstyrelsen.

Til glæde for alle

Trækstien blev for 100 år siden til at fragte varer gennem store dele af Jylland. Her i efteråret 2018 bliver der brugt næsten en millioner kroner per kilometer på at genskabe noget lignende for gående, løbende eller cyklende naturelskere.

Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen fortæller, at arbejdet med at renovere trækstien blandt andet indebærer 2.000 kubikmeter sten og 5.000 kubikmeter grus.

Arbejdet indebærer blandt andet beskæring af krat, rensning af grøften og lægning af særlige rør, der skal lede vandet under stien. Alt sammen betalt af Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Kro ser frem til tørskoede gæster

Og det er på høje tid, at stien bliver færdig, mener Christian Andersen, restauratør på Kogensbro Kro nord for Silkeborg.

- Det er da en glædelig overraskelse, det har jo taget ti år at finde ud af at løse problemet, siger han.

Christian Andersen fra Kongensbro Kro ser frem til, at arbejdet med trækstien er færdigt.

På kroen har de mange gæster, som bruger naturen – og gerne i vandrestøvler.

De mange oversvømmelser har ikke kun kostet vådt fodtøj, det har også kostet i pengekassen.

- Hvis der er vådt, får vi en annullering på det, og det er lig med tabt omsætning, siger Christian Andersen.

Men nu skal det altså være slut.

- Vi tror på, at det bliver rigtig godt for borgerne, og vi tror på, at det bliver godt for turismen, siger Knud Erik Hesselbjerg.

Kongensbro Kro ligger helt ned til Gudenåen.

Og det håber den tålmodige kroejer holder stik.

- Vandet vil blive ved med at stige, men det skulle jo gerne blive sådan, at man kan gå her tørskoet.

Ifølge planen er trækstien helt færdig i løbet af foråret 2019.