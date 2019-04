Træer blev fældet til fordel for vej: Nu kommer erstatningsskoven

Nordskovvej er formentlig en af de veje, der er blevet diskuteret mest i Silkeborg Kommune.

Den går nemlig lige igennem en hel masse skov, og derfor var det noget kontroversielt, da byrådet i august sidste år vedtog at lade vejen erstatte skovbunden i Nordskoven.

Men helt skidt for naturen er det nu ikke, for selvom nogle træer har måtte lade livet, så er kommunen i gang med at betale naturen tilbage.

- Vi er ved at plante erstatningsskov for det skov, vi har fældet i forbindelse med anlæggelse af Nordskovvej. Den kommer til at gå igennem tidligere fredskovsareal, hvor vi fra miljøstyrelsen har fået tilladelse til at fjerne noget skov, siger Kristian Nielsen, der er forstkandidat i Silkeborg Kommune.

Det ser kedeligt ud lige nu, men inden for få år er der frodig skov at finde lige her.

Kravet fra miljøstyrelsen var egentlig, at der skulle plantes tre hektarer træer, hvis den nye vej skulle lægges, men der kan man roligt sige, at kommunen valgte at være på den sikre side.

- Vi planter 15 hektar her. Det er cirka 45.000 træer og buske, og det bliver en blanding af bevoksninger og skovbryn, siger Kristian Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristian Nielsen er forstkandidat, og han forventer, at plantearbejdet er færdigt inden næste uge.

Tager tid for de store træer

Det kommer til at tage nogle år, før de nyplantede træer for alvor begynder at skyde frem, men helt så længe går der ikke, før der bliver vækst at se derude.

Der bliver plantet hjælpetræer til at starte med, så man vil allerede efter relativt kort tid kunne opleve en skov.

- Vi planter sådan nogle hjælpetræer. I det her tilfælde er det hybrid lærke, som er en hurtigt voksende træart, så i løbet af fire-fem år vil man kunne blive lidt væk i skoven. I løbet af 10 år er hjælpetræerne så store, at vi tage dem væk igen, siger forstkandidaten.

Det tager tre-fire dage, fra træplantningsprojektet starter, til det er færdigt igen. Selvom der skal lægges rigtig mange planter i jorden, regner de altså med at være færdige, inden weekenden er omme.

Plantefrø er måske små hver for sig, men 45.000 styk fylder en del.

- Man må meget gerne betræde det og bruge hele arealet. Nu sætter vi nogle klaplåger i det, hvor vi tror, at publikum vil gå ind i skoven, og så vil vi følge med i, hvordan reaktionerne bliver og så rette til på låger og stier herude, siger Kristian Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Området ligger bevoksningsmæssigt i sammenhæng med Nordskoven og Linå Vesterskov, og arealet har tidligere været brugt til landbrug.