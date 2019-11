Tove lukker sin julebod efter tre tyverier på én uge

For tredje år i træk åbnede Tove Hansen fra Randers for en uges tid siden sin julebod på Udbyhøjvej, hvor fra hun sælger dekorationer og gravpynt. Men nu er den allerede lukket igen.

For på én uge har der været tre tyverier fra boden, og Tove Hansen skyder på, at otte-ni dekorationer har skiftet ejer uregelmæssigt.

Da jeg fandt ud af, at der var stjålet derfra for tredje gang, blev jeg så gal, at jeg hentede det hele hjem og skrev 'lukket på grund af tyveri' i boden. Tove Hansen, bodejer, Randers

- Det er noget forbandet svineri. At folk kan få sig selv til det, det begriber jeg simpelthen ikke, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Tove Hansen tjener hun kun omkring en tyver pr. dekoration, og derfor gider hun ikke besværet længere, når der bliver stjålet fra boden.

Her ses flere af de dekorationer, som Tove Hansen har kunnet se forlade boden, uden at der er blevet lagt penge i kassen eller overført via MobilePay. Foto: Privat

Kunne følge tyveri fra sit vindue

- Boden står – som altid – helt åben, og det troede jeg ikke, ville være et problem, fortsætter hun.

Tove Hansen bor selv lige over for salgsstedet, og det første tyveri kunne hun følge fra sit vindue.

Her gik en lyshåret kvinde ud fra passagersædet i en sort stationcar, og efter kort tid kørte hun derfra igen med flere ubetalte dekorationer.

- Jeg delte en efterlysning af hende på Facebook, og fik stor opbakning fra folk. Men alligevel er det samme altså sket to gange siden, siger Tove Hansen.

Denne dekoration er også blevet stjålet fra Toves bod. Foto: Privat

Over 100 tyverier fra vejbod

Nu skal potentielle kunder henvende sig direkte til sælgeren, som stadig har varer på lager. Boden forbliver lukket.

Og det er ikke første gang, at vi på TV2 ØSTJYLLAND har kunnet fortælle om tyveri fra vejboder.

Pia Strandgaards vejbod i Norsminde syd for Aarhus har været udsat for tyveri over 100 gange, fortalte hun os i august i år.

Da vi havde jordbær, så tog de lige en lille håndfuld jordbær fra de andre bakker over i deres egen bakke. Tænk sig at gøre sig til tyv for en lille håndfuld jordbær. Pia Strandgaard, bodejer, Norsminde

- Jeg er både vred, ked af det og frustreret, sagde Pia Strandgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har sammen med sin mand i en årrække drevet vejboden i Norsminde, og her finder kunderne om sommeren friske kartofler, gulerødder, squash og ærter.

Politiet kan sjældent gøre noget

Størstedelen af kunderne er ærlige og betaler for det, de tager med hjem. Men de friske frugter og grøntsager er fristende for svage sjæle, og derfor oplever hun, at der gang på gang forsvinder penge og varer fra boden.

- Da vi havde jordbær, så tog de lige en lille håndfuld jordbær fra de andre bakker over i deres egen bakke. Tænk sig at gøre sig til tyv for en lille håndfuld jordbær. Det synes jeg er skørt.

For at komme de mange tyverier til livs har Pia Strandgaard flyttet boden tættere på familiens hus – uden den store effekt.

Hun har forsøgt at anmeldte tyverierne til politiet, og har fået meldingen, at ordensmagten ikke kan gøre meget.

Pia Strandgaard fortalte i august, at hun alligevel – i modsætning til Tove Hansen fra Randers – fortsat vil sælge fra sin vejbod. Så længe hun stadig har varer at sælge.