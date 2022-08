Tour de France-rytter klar til lokalt cykelløb

Mads Pedersen og Michael Mørkøv er tidligere blevet præsenteret som startere i cykelløbet Hadsten Gade Grand Prix, som 11. august vender tilbage efter to år uden ræs på grund af corona.

Nu kan cykelløbet så skrive endnu en dansk Tour de France-deltager på plakaten. Andreas Kron fra Lotto Soudal stiller til start. Det bekræfter Anders G. Christensen, som er formand for Hadsten Sport, Event og Kultur.

- Det er med til at slå en streg under, at gadeløbet i Hadsten er et løb, hvor man kan se nogle af de største, primært danske, cykelprofiler, siger han.