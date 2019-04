Tour de France bliver i år uden Jørgen Leth på TV 2

Når Tour de France til sommer ruller over skærmen på TV 2, bliver det uden den gamle aarhusianer Jørgen Leths karakteristiske stemme.

- Jørgen Leth har i mange år gjort en kæmpe forskel for TV 2s Tour de France-dækning og for cykelsportens popularitet i Danmark. For mange danskere er hans stemme central i lyden af sommer, og vi vil alle savne hans ekspertise, analyser og vidunderlige historier, når løbet skydes i gang i år.

Jørgen er en legende, og vi skylder ham en stor tak for hans umiskendelige bidrag til vores dækning gennem årene, siger TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, og fortsætter:

- Vi har fra TV 2 SPORTs side naturligvis ønsket at fortsætte samarbejdet med Jørgen Leth, men desværre har vi ikke kunnet blive enige med Jørgen om rammerne for hans rolle i år. Det skal vi være de allerførste til at beklage, og vi ved, at seerne vil gøre det samme.

- Vi har hvert år både folk på farten med feltet i Frankrig og et værtshold i vores centrale studie på Kvægtorvet i Odense, og i år har vi ønsket at have Jørgen Leth i studiet herhjemme sammen med Thomas Kristensen og Henrik Jul. Jørgen foretrækker i stedet at være i Frankrig. Vi har med andre ord haft forskellige forventninger til samarbejdet i år, og det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke har kunnet finde fælles fodslag.

Jørgen Leth under Tour de France 2012. Foto: Foto: Nils Meilvang / Scanpix

Jørgen Leth, der er født og opvokset i Aarhus, udtaler, at han gerne ville have fortsat samarbejdet i uændret form:

- Det er med stor ærgrelse, at jeg ikke er med på TV 2s Tour-hold igen. Vi har haft et langt og glædeligt samarbejde, der gennem årene har ført til mange magiske stunder i verdens bedste cykelløb. For mig er selve essensen af mit arbejde som Tour de France-kommentator at være i Frankrig, der hvor det sker, og jeg så frem til at være med igen i år og langt ud i fremtiden. En vision jeg indtil for nylig delte med TV 2.

Tour de France 2019 indledes lørdag 6. juli og løber frem til søndag 28. juli. TV 2 dækker Touren på hovedkanalen TV 2, TV 2 SPORT, TV 2 PLAY og tv2.dk, og kommentatorholdet i Frankrig består af Dennis Ritter, Rolf Sørensen, Rasmus Staghøj, Chris Anker Sørensen og Brian Nygaard.