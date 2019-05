Totalt udsolgt til topbrag i Silkeborg

Vi skal små to år tilbage i tiden for at finde et udsolgt JYSK park - tirsdag aften er der atter fuld hus på det silkeborgensiske fodboldstadion.

Kulissen er således mere end godkendt, når Silkeborg IF og Viborg FF mødes i et topopgør i 1. division.

De to naboklubber har taget teten i 1. division, og tirsdag aften uddeles en billet, der sikrer direkte oprykning til Superligaen.

Lige nu er Silkeborg IF nummer et, men blot et enkelt point foran Viborg FF. De to hold har kun tre kampe tilbage, så der er lagt op til lidt af en finale om pladsen i Superligaen i næste sæson.

Ronnie Schwartz er topscorer for Silkeborg IF og har indtil videre været et godt køb for klubben. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Udsolgt for første gang siden 2017

Ikke siden åbningskampen 31. juli 2017 mod AGF har SIF kunne melde udsolgt på JYSK park. Hvis ellers alle med billet møder op til tirsdagens kamp, er der udsigt til at stadionrekorden på 9.411 tilskuere står for fald.

- Vi var godt klar over, at det var en kamp, som ville sætte sæsonrekord. Men udsolgt havde vi slet ikke turdet drømme om. Vi er superglade for, at silkeborgenserne bakker os op så massivt, som tilfældet er. Nu handler det om at få en fest tirsdag aften - og ikke mindst tre uhyre vigtige point til SIF, siger Silkeborg IF’s administrerende direktør, Kent Madsen, til klubbens hjemmeside.

Billetsalget til tirsdagens kamp gik for alvor gik i gang efter, at Silkeborg IF besejrede Thisted med 5-0 i søndags.