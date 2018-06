Totalt rygeforbud på kollegium: Fremtidens kollegiefest bliver røgfri

Sandet ligger stadig på de nylagte fliser, og de mange studerende må undvige paller og afspærringspæle med deres flyttekasser på vej ind på det nybyggede Åbykollegie, som åbnede fredag.

Men cigaretterne kan de unge godt parkere udenfor. For Aarhus´ nyeste kollegium er røgfrit. Hundrede procent røgfrit. Det betyder, at der hverken må ryges indenfor eller udenfor.

- Det er et forsøg på at bidrage til, at der er færre unge, der ryger, og der er færre unge, der bliver tilskyndet til at ryge og færre unge, der bliver udsat for røg, siger Peer Juulsen, der er direktør for kollegiekontoret i Aarhus.

Kan blive opsagt

Har beboerne gæster, der ryger, må de ikke ryge på altanen. Heller ikke foran hoveddøren. Rygning er ikke tilladt på kollegiets grund overhovedet.

- Det er en del af den kontrakt, man indgår, at man sørger for, at der ikke bliver røget. Hverken ude eller inde. Det gælder både én selv som beboer og ens gæster. Det er man ansvarlig for. Hvis man ikke overholder det, så er det de almindelige lejeretslige ting, der kan ske, fortæller Peer Juulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det starter med en advarsel, hvis man ryger, og hvis man så stadig ikke overholder reglerne, så kan man blive sagt op, siger han.

Fredag åbnede Åbykollegiet i Aarhus, og det fik en hær af flyttekasser til at søge mod hovedindgangen.

En røgfri bonus

For den studerende Emma Wollenberg er det meget positivt at kunne flytte ind på et røgfrit kollegium. Hun kom fredag for at få nøglerne til sin nye bolig og glæder sig til at flytte.

- Det er ikke et bevidst valg, at jeg nu skal bo på røgfrit kollegium, men jeg synes det er en bonus, siger hun.

- Jeg er glad for at slippe for en masse røg. Jeg bor med rygere nu, og det er lidt mere loose med reglerne der, så det bliver dejligt at slippe for røgen.

Ifølge lejekontrakten er det lejerne selv - som eksempelvis Emma Wollenberg, der står med ansvaret for, at deres gæster ikke ryger på kollegiet. Det skræmmer hende imidlertid ikke.

- Det er godt med noget frisk luft. Uanset hvad skal gæster jo alligevel udenfor for at ryge, så der gør det jo ikke noget, at de skal gå 10 meter længere væk, siger hun.

Emma Wollenberg valgte ikke aktivt et røgfrit kollegium, men hun ser det absolut som en bonus.

Heller ikke festrygning

Emmas kommende medkollegianer Alexander Rasmussen kunne ikke være mere enig.

- Jeg har det helt fint med, at det er et komplet røgfrit kollegium, for tit hvis folk ryger, så synes jeg, de kommer til at svine. For eksempel på skolen så står folk tit ved indgangene og ryger, og det, synes jeg, er lidt generende, siger han.

Rygeforbuddet på Åbykollegiet gælder også til fester og det afskrækker ham ikke:

- Hvis alle der bor her, siger til deres gæster, at man ikke må ryge her, så vil jeg sige, at til de fester, jeg går til, der plejer folk at respektere den slags og gå lidt væk. Det plejer at være helt fint i min omgangskreds, siger han.

Det nye kollegium ligger i Åby. Foto: Google Maps

En røgfri fremtid

Mens de unge studerende bar flyttekasser ind i det nye Åbykollegium, glædede man sig fredag hos Kræftens Bekæmpelse.

- Kollegiet i Aarhus viser forbilledligt, at vi alle kan bidrage til at skabe en røgfri fremtid. Det er stærkt og vil helt sikkert inspirere andre til at tænke ”hvad kan vi gøre”? Og det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med, at færre børn og unge begynder at ryge, siger Annemette Staal fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Aarhus.

- Derfor er vi i Kræftens Bekæmpelse rigtig glade for det tætte samarbejde, vi har med Aarhus Kommune, hvor vi sammen sætter forebyggelse og rygestop på dagsordenen,