Totalforbud på akademi: - Man er tvunget ud på tynd is

"Læg telefonerne væk og luk for Facebook", sådan lyder den klare besked til mere end 1.100 studerende, der har første studiedag på Erhvervsakademiet i Aarhus i denne uge.

Erhvervsakademiet har i to år kørt forsøg på "no devices"-klasser, og erfaring viser, at det giver mindre ensomme og dygtigere studerende. Derfor har uddannelsesinstitutionen nu bedt de 1.100 nystartede studerende om at lade telefonerne blive i tasken på lydløs.

Jeg synes, det er brugbart. Det er smart, fordi jeg kan mærke, at telefonen er blevet en forlængelse af mig selv. Michael Bo Sørensen, serviceøkonomstuderende på Erhvervsakademiet

Skolen skal ifølge uddannelsesleder på Serviceøkonom- og overbygningsuddannelse, Dorthe Bohlbro, være et frifrum fra de sociale medier, og hun mener, at det også er akademiets ansvar at give de studerende en digital opdragelse.

- Den største udfordring blandt de unge er ensomhed og stress. Nogle stopper halvvejs, fordi de bliver så stressede. Det hjælper meget at fjerne telefonen for faktum er bare, at det er en stressfaktor, siger Dorthe Bohlbro, til TV2 ØSTJYLLAND.

Trivselsundersøgelser og eksamenstests viser, at de studerende er mindre ensomme og får bedre katrakterer. Foto: Erhvervsakademiet

Dorthe Bohlbro siger, at eleverne har fået det bedre sammen, fået højere karakterer og et generelt forbedret studieliv. Hun understreger, at det ikke er meningen, at det skal være en indgriben i voksne menneskers frihed, men at det er en nødvendighed.

Vi synes jo ikke, at teknologien er frygtelig, men det handler om at lære at styre sit forbrug. Uffe Thomsen, projektleder og underviser på Erhvevsakademiet

Forsøg giver pote

Projektleder og underviser på Erhvervsakademiet, Uffe Thomsen, fortæller, at de besluttede sig for at lave forsøget med mobilfrie klasser, fordi de syntes, det var ærgerligt, at eleverne lod sig forstyrre. Trivselsundersøgelser og eksamenstests har nu vist, at forsøget har givet pote.

- Da vi tog en eksamenstest, var klassen uden mobiler den bedste. Vi har en plusklasse for de ekstra dygtige elever. Klassen uden mobiler slog plusklassen, hvilket bestemt ikke var forventeligt, siger Uffe Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Uffe Thomsen fortæller også, at trivselsundersøgelsen har vist, at den mobilfrie klasse er meget gladere for at gå på uddannelsen end de andre elever.

- De er altså mere motiverede, får bedre karakterer og bedre trivsel, siger Uffe Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Uffe Thomsen har forsøget vist samme resultater to år i streg, og de studerende har sagt, at årsagen var den manglende mobil.

- Vi synes jo ikke, at teknologien er frygtelig, men det handler om at lære at styre sit forbrug, siger Uffe Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gik op for mig, at det eneste, jeg brugte min mobil til, var at tjekke, hvornår bussen kørte på Rejseplanen. Emilie Jøhnke, studerende på Erhvervsakademiet

Mobilfri Erhvervsakademi

Michael Bo Sørensen er en af de nystartede elever, der blev mødt af beskeden "læg telefonerne væk og luk for Facebook", og det er han meget positiv overfor.

- Jeg synes, det er brugbart. Det er smart, fordi jeg kan mærke, at telefonen er blevet en forlængelse af mig selv, siger Michael Bo Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Bo Sørensen er en af de nystartede elever, der har fået beskeden om, at mobilen skal blive i tasken. Foto: Erhvervsakademiet

Han har også mærket på egen krop, at han går glip af rigtig meget, hvis blikket blot for en kort stund søger ned mod den lille skærm.

- Mobilen er et let tilflugtssted, og tiltaget tvinger os til at agere med andre studerende i stedet for at lukke sig inde i sin egen boks, siger den nystartede serviceøkonomstuderende, til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Bo Sørensen siger, han selv er lidt dårlig til at være 'ice-breakeren', og han kan derfor engang imellem også være den person, der hiver mobilen frem.

- Den falske sikkerhed har man ikke. Så man er lidt tvunget ud på tynd is af god grund, siger Michael Bo Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg kan godt mærke, at det forstyrrer, når andre har mobilen liggende på bordet, og den lyser op. Man kan jo ikke lade vær med at kigge. Emilie Jøhnke, studerende på Erhvervsakademiet

Og han håber derfor også, at tiltaget kommer til at ændre hans digitale adfærd i fritiden.

Emilie Jøhnke er også studerende på Erhvervsakademiet, og hun har været en af 'no devices'-klasserne.

Hun er en af de elever, der kan mærke, at hun er blevet mere social, fordi hun ikke søger ned til tasken efter sin mobil, når der er pause, og hun fortæller, hun er blevet bekræftet i, at man sagtens kan fungere uden en mobil

- Det gik op for mig, at det eneste, jeg brugte min mobil til, var at tjekke, hvornår bussen kørte på Rejseplanen, siger Emilie Jøhnke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun siger også, hun i dag kan mærke, at mobilen ikke spiller så stor en rolle i hendes liv.

Emilie er nu startet på en overbygningsuddannelse på Erhvervsakademiet, som ikke er mobilfri, og det kan hun mærke.

- Jeg kan godt mærke, at det forstyrrer, når andre har mobilen liggende på bordet, og den lyser op. Man kan jo ikke lade vær med at kigge, siger Emilie Jøhnke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det skriver uddannelseslederen Dorthe Bohlbro også under på.

- Vi oplever, at eleverne bliver mindre afhængige. Telefonen kommer simpelthen mindre op af lommen, og det gør, at de snakker mere med hinanden i pauserne, siger Dorthe Bohlbro, til TV2 ØSTJYLLAND.

Emilie Jøhnke tilføjer, at de studerende der kommer fra 'no devices'-klassen har den samme digitale adfærd som hende, selvom de nu går på en overbygningsuddannelse, hvor der ikke er regler for mobiltelefoner.