Torsten Gejl er ny spidskandidat for Alternativet i Østjylland.

Den 54-årige politiker afløser Josephine Fock, der som bekendt forlader politik til fordel for et job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

Fremhæver sit engagement

Torsten Gejl sidder i forvejen i Folketinget, og han fortæller, at østjyderne får en arbejdsom og engageret repræsentant på Christiansborg, hvis de stemmer på ham til det kommende valg, der skal afholdes senest til juni 2019.

- De får en meget engageret politiker. Jeg tror, det er det, der kendertegner mig mest. Mit store egagement. Jeg kan sprede entusiasme og tro på den bæredygtige omstilling, som er vigtig, at vi får op i tempo, siger Torsten Gejl til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsten Gejl sidder i forvejen i Folketinget, hvor han blev valgt ind i Nordjyllands Storkreds. Til det kommende valg gælder det så Østjylland.

Foruden Torsten Gejl har Alternativet valgt yderligere fire nye folketingskandidater i Østjyllands Storkreds. Det er Line Aaen, Birgitte Kehler Holst, Nilas Bay-Foged og Rasmus Foged.

Torsten Gejl understreger, at Østjylland er en vigtig kreds for partiet.

- Det er vigtigt, at vi har en fra Østjylland på Christiansborg, som har adgang til informationer fra Folketinget og som er klar til at gå i debat med de andre prominente kandidater i regionen og kan matche dem.

Kan du det?

- Ja, det er jeg klar til, og det kan jeg love dig for, at jeg kan.

Opvokset i Aarhus - bor på Djursland

Torsten Gejl er født og opvokset i Aarhus, men han bor nu i Sdr. Kastrup på Djursland. Han har flere ting på blokken, som han særligt vil arbejde for.

- For det første skal vi tage store skridt i forhold til det grønne. Skridt, som vil udfordre os alle. I Østjylland skal vi for eksempel virkelig passe på grundvandet, og vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi sikrer den gode vækst, som Aarhus er i, bliver en grøn vækst, så vi får klimaet med, siger Torsten Gejl, der også fremhæver, at han vil fortsætte kampen mod kontanthjælpsloftet.

- Vi skal have det omjusteret, så syge og skadede danskere kan få en førtidspension i stedet for at blive langtidsparkeret på kontanthjælp.

Alternativet har sideordnet opstilling, så det er kandidaternes personlige stemmetal, der bestemmer, hvem der bliver valgt.