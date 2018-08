Torsdag starter sol og kan ende med regn natten til fredag

Efter en meget varm onsdag, er det lidt mildere temperaturer, der venter østjyderne torsdag. Specielt i morgen- og formiddagstimerne, vil det være køligere, end vi har været vant til de seneste dage.

- Der vil være en svag vind og en 15 til 16 grader, så luften er blevet mærkbart køligere i forhold til i dag, siger TV 2 Vejrets Anders Nyholm.

Det vil de fleste steder være med masser af solskin, og kun få skyer på himlen.

Stadig godt med varme

Når vi kommer længere ud på dagen, vil temperaturerne dog stige, og man skal derfor ikke pakke sine shorts helt væk endnu.

- Vi får i eftermiddagstimerne en 24 til 25 grader, hvor det bliver varmest. Det smager lidt af sommer, og der vil være meget sol ind til sidst på eftermiddagen, hvor der begynder at komme flere højtliggende skyer, så det ender med en overskyet eftermiddag og aften, siger Anders Nyholm.

Regn på vej

Og de skyer kan godt varsle, at lidt dårligere vejr er på vej torsdag aften og nat. I hvert fald ser det ud som om, at et regnvejr skal passere landsdelen.

- Det er optræk til regn, der venter natten til fredag, Så her kan der altså godt komme nogle saftige byger over Aarhus, og måske også nogle enkelte tordenskrald, siger Anders Nyholm.

Det kan blive en blæsende nat, og den blæst kan også fortsætte fredag, hvor der også er risiko for enkelte byger.