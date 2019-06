Torsdag aften er alle de personlige stemmer talt op. Og i Østjyllands Storkreds er det den tidligere Aarhus-borgmester, Nicolai Wammen (S), der har fået flest stemmer. 23.427 er det blevet til, viser en opgørelse fra KMD.

Det er cirka 4.000 mere end nummer to på listen - Venstres Jakob Ellemann-Jensen med 19.388.

Herefter følger De Radikales leder, Morten Østergaard, med 17.687, mens endnu en Venstre-mand, Michael Aastrup Jensen, med 12.297 stemmer er den i Østjyllands Storskreds, der har fået fjerde flest personlige stemmer.

Wammen: Det gør mig ydmyg

- Jeg er utrolig glad og også taknemmelig for alle de østjyder og aarhusianere, der har sat kryds ud for mig, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til den tillid. Det er noget, der gør mig ydmyg, for det er rigtig, rigitg mange, der på den måde har vist mig, at de synes, at jeg skal i Folketinget, siger Nicolai Wammen til TV2 ØSTJYLLAND.

Top 15: Her er de østjyske stemmeslugere 1) Nicolai Wammen (S) 23.427 2) Jakob Ellemann-Jensen (V) 19.388 3) Morten Østergaard (R) 17.687 4) Michael Aastrup Jensen (V) 12.297 5) Britt Bager (V) 10.490 6) Isabella Arendt (KD) 8.091

7) Leif Lahn Jensen (S) 8.001 8) Kirsten Normann Andersen (SF) 7.885

9) Henrik Dam Kristensen (S) 7.450 10) Troels Lund Poulsen (V) 6.780 11) Camilla Fabricius (S) 6.506

12) Jens Joel (S) 6.126 13) Malte Larsen (S) 5.708

14) Fatma Øktem (V) 5.130

15) Daniel Toft Jakobsen (S) 4.615

Hvis vi vender blikket væk fra Østjyllands Storkreds, er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, den største stemmesluger med 43.489 personlige stemmer. Nummer to på listen her er Lars Løkke Rasmussen (V) med 40.745 stemmer.

Wammen gik frem

Med sine 23.427 stemmer har Nicolai Wammen ved dette folketingsvalg fået 2.275 flere stemmer end ved valget i 2015, og det placerer ham på en sjetteplads over de kandidater i hele landet, der har fået flest stemmer.

Og den personlige fremgang på 2.275 personlige stemmer glæder naturligvis Nicolai Wammen.

- Jeg er glad for, at jeg går frem i forhold til seneste valg. Ikke mindst fordi at Socialdemokratiet desværre er gået lidt tilbage i den østjyske storkreds, siger Nicolai Wammen.

Og så giver det også den østjyske topscorer et ekstra kort i hånden i forhold til hans kollega og gode ven, Venstres Jakob Ellemann-Jensen, som altså blev to'er i Østjylland - 4.000 personlige stemmer efter Nicolai Wammen.

- Vi er rigtig gode venner, og vi driller også hinanden en hel del, og jeg kommer nok til at nævne det et par gange, de næste gange vi mødes, griner Nicolai Wammen og fortsætter:

- Spøg til side: Jakob har fået et fantastisk flot valg, og jeg er glad for, at vi har en så fremtræden repræsentant i det østjyske, som også kommer til Christiansborg med en virkelig, virkelig fin opbakning, så jeg er også glad på Jakobs vegne.