Tommies rim er set 1 million gange: - Jeg er jo bare livsglad

”1,2,3,4,5 så bliver det en god tur hjem” og ”Skal du ha bon? Så dong”

Disse rim er blevet set 1 million gange, siden vi for en lille måned siden stiftede bekendtskab med rimsmeden Tommie Lund Pedersen for første gang.

Det er noget, som han selv har svært ved at forstå.

- Det er helt utroligt at tænke på, jeg er bare en ydmyg person, der godt kan lide at lave lidt fis og ballade i gaden, så jeg er selvfølgelig beæret over, at der er over 1 million, der har kigget på mig, fortæller Tommie Lund Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den glade kassemedarbejder, som holder af at rime både i sin fritid og på sit arbejde, har selv et bud på, hvorfor hans video er blevet så populær.

- Jamen jeg tror simpelthen, at det er mit gode humør og den energi, som jeg kan give til folk. Jeg er jo bare en livsglad person, siger Tommie Lund Pedersen.

Den teori rammer ikke helt ved siden af, hvad medieforsker ved Aarhus Universitet, Jesper Tække, mener er årsagen.

- Tommie vækker nogle følelser i folk ved, at han er så glad og lige ud af posen samtidig med, at det er lidt skævt, siger Jesper Tække.

Bryde barrieren

Selvom Tommie Lund Pedersen i bund og grund bare er sig selv, så har han også tænkt over, hvad han gerne vil bruge sit positive sind til.

- Der har altid været en barriere mellem kunden og medarbejderen bag kassen. Nogen gange så skal man altså lige bryde den der barriere og ikke bare sige ”fortsat god dag”, man må gerne sige ”kan du have en rigtig god dag” fordi det giver positive vibrationer, siger han.

Samtidig mener han også, at man som kassemedarbejder bør give sine kunder en ordentlig oplevelse, for man er det første og sidste, de ser i butikken.

- Man tager jo imod folks penge, så kan man ligeså godt give et smil igen, siger Tommie Lund Pedersen.

Sidste gang TV2 ØSTJYLLAND besøgte Tommie Lund Pedersen, kunne han ikke finde på et rim til tallet 30. Men nu har han fundet løsningen.

- Jeg har lagt hovedet i blød: Det bliver tredive kroner, og vi har billige makroner, siger han med et smil.

