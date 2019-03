Tomme sommerhusgrunde: Tyskerne skal redde kommunes økonomi

I Norddjurs er der 4900 sommerhusgrunde, men heraf har 700 grunde stået tomme i flere år.

Derfor foreslår byrådsmedlem og folketingskandidat Jens Meilvang (LA) nu at åbne markedet op for udlandet.

- Vi skal få afskaffet den her sommerhusregel, der gør, at udlændige ikke kan købe sommerhuse i Danmark. Vi har godt 700 ubebyggede sommerhusgrunde, og det har vi haft i 10-15 år, fortæller Jens Meilvang til TV2 ØSTJYLLAND.

Vækst i Norddjurs

Han mener, at en ændring af loven kan være med til at skabe vækst i kommunen. Og netop økonomien trænger til et skub, eftersom Norddjurs Kommune skal spare flere millioner kroner hvert år frem til 2022.

- Vi vil få flere ejendomsskatter ind, og det vil skabe flere arbejdspladser i turist- og restaurationsbranchen. Jeg håber også, at vi kan få gang i håndværkerbranchen.

Jens Meilvang påpeger også, at de nye sommerhuse vil kunne udlejes, når udlændingene ikke er på ferie i Danmark.

- Vi får mulighed for at skabe nogle flere sengepladser, som turistbranchen faktisk mangler. Så jeg tror det vil have en stor positiv betydning for væksten og økonomien i Norddjurs.

- Jeg ser det som en mulighed for gratis vækst for Djursland.

Norddjurs Kommune har samlet 11 sommerhusområder på nordkysten og østkysten

Det tyske marked

Det er særligt vores naboer mod syd, Jens Meilvang vil have til at købe sommerhusgrunde i Danmark.

- Tyskland er sådan et kæmpe marked. Man ser hver sommer, at der kommer mange tyskere, og jeg er helt overbevist om, at nogle af dem gerne vil købe et hus.

Hvis det ikke var nødvendigt med denne her tilladelse, tror jeg, at langt flere ville henvende sig Christian Nygaard, ejendomsmægler

Og hvis de først ejer sommerhuse i Danmark, vil endnu flere tyskere komme hertil, mener han.

- Vi ved det selv fra danskere med sommerhuse i Spanien, der udlejer dem til venner og bekendte. Det vil også ske, hvis tyskere begynder at eje sommerhuse i Norddjurs.

En særlig tilladelse

Når udlændinge i dag vil købe et sommerhus i Danmark, skal de først have en særlig tilladelse. En sådan godkendelse bliver givet, hvis vedkommende har en særlig tilknytning til landet.

Hos ejendomsmægler John Frandsen i Glæsborg i Norddjurs handler de både sommerhuse og sommerhusgrunde med danske og udenlandske købere. De mærker særligt en efterspørgsel fra Norge.

- Vi mærker en god efterspørgsel fra nordmænd generelt. Men hvis det ikke var nødvendigt med denne her tilladelse, tror jeg, at langt flere ville henvende sig, fortæller ejendomsmægler Christian Nygaard.

Hvis der bliver åbnet op for udenlandske kunder, vil det ifølge Christian Nygaard give flere handler og gøre husene nemmere at sælge.

- Der er ingen tvivl, om at det vil give os en øget efterspørgsel. Det ville vi ikke klage over. Jeg har indtryk af, at der er en del udlændinge, der er ret pengestærke, så salget af grunde vil også få et skub, fortæller han.