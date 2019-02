Ingen tog mellem Vejle og Aarhus torsdag

Togene holder stille imellem Vejle og Aarhus.

Det oplyser DSB på selskabets hjemmeside.

De manglende tog skyldes, at der er blevet gravet et fjernvarmerør over på en bro over jernbanen ved Vejle Station.

- Der fosser virkelig store mængder vand og sand ned i sporene. Vi kan endnu ikke kommer derud, og vi afventer fortsat at komme ud og inspicere stedet, siger pressevagten hos Banedanmark.

Togkørslen imellem Vejle og Aarhus er indtil videre indstillet til klokken 12 fredag. Banedanmark kommer med en ny prognose omkring klokken 10 fredag formiddag. Det kan ikke udelukkes, at togkørslen indstilles yderligere.

- Vores rejsetidsgaranti er i kraft, og man er berettiget til økonomisk disepensation. Det kan man læse mere om på DSB Rejsetidsgaranti, siger pressevagten hos DSB.

Rejsetidsgarantien gælder, hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket.

Foto: Yilmaz Polat - Ritzau Scanpix

Hold øje med Rejseplanen

Passagerer til og fra Skanderborg St. kan med fordel benytte Arrivas tog, der ikke er omfattet af stoppet.

Togene til og fra Struer betjener Børkop Station og Brejning Station.

Der indsat togbusser, som vil køre mellem Fredericia Station og Aarhus Station.

DSB anbefaler, at man slår op i Rejseplanen, inden man tager afsted.

Busserne vil køres således:

Mellem Fredericia St. og Aarhus H kører der direkte busser.

Mellem Vejle St. og Aarhus H kører der busser, som stopper på alle stationer.

Passagerer fra Fredericia til en af de mellemliggende stationer, skal tage til toget mod Struer St., og så skifte til togbus på Vejle St.

Togbusserne vil holde her:

Aarhus H Banegårdspladsen, Aarhus Sporvejes holdeplads

Viby J Forpladsen ved stationen

Skanderborg Forpladsen ved stationen

Horsens Ny rutebilstation, opgang fra tunnet

Hedensted Vestlige plads foran stationen

Vejle Danmarksgade, modsat forhal

Fredericia Udgang Vest, modsat forhal

Togene kommer tidligst til at køre fredag formiddag. Foto: Yilmaz Polat - Ritzau Scanpix