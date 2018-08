Tog taxa fra København til Aarhus: Forsøgte at stikke af fra dyr regning

5.500 kroner. Det var det beløb, som tre unge piger havde aftalt med en taxachauffør for at køre dem fra Københavns Hovedbanegård til banegårdspladsen i Aarhus.

Taxaen med de tre piger som passagerer ankom efter den lange tur fra hovedstaden til Aarhus omkring klokken 2.30 natten til onsdag.

Da taxachaufføren skulle have betaling for turen, valgte pigerne dog at stikke af i stedet for at finde et kreditkort frem.

Chauffør satte efter pigerne

Taxachaufføren satte til fods efter den ene af pigerne, og det opdagede en politipatrulje.

- En patrulje kører tilfældigvis forbi, og de kan se, at taxachaufføren har brug for hjælp. De hjælper ham med at få fat på pigen, siger kommunikationsmedarbejder Jeanette Løv Rasmussen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved Rosenkranztgade lykkedes det for politipatruljen og taxachaufføren at indhente og tilbageholde den 15-årige pige.

Sigtes for bedrageri

Pigen erkendte over for politiet, at hun og hendes veninder havde forsøgt at løbe fra den dyre taxaregning.

- Hun bliver sigtet for bedrageri i forening med de to andre piger, siger Jeanette Løv Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Patruljen tog efterfølgende kontakt til den 15-årige piges mor, som overførte beløbet, så taxachaufføren kunne få sin betaling for turen.

Østjyllands Politi oplyser, at de endnu ikke har fået fat i de to øvrige piger, der stak af fra regningen i Aarhus.

- Men vi har en god formodning om, hvem de er, siger Jeanette Løv Rasmussen.