To personpåkørsler på én dag - togpassagerer må forvente forsinkelser

To personer har onsdag mistet livet i ulykker på henholdsvis Skovbakkevej i Aarhus-bydelen Brabrand og i Hedensted.

De to ulykker påvirker både driften hos DSB og Arriva,

Personpåkørslen ved Hedensted har ført til, at togdriften mellem Fredericia og Aarhus er blevet indstillet.

- Vi har bestilt 20 togbusser, som kører til at køre imellem Hedensted og Fredericia. Vi forventer, at det tager nogle timer, inden politiet er færdige, og vi anbefaler, at folk bruger DSBs rejsetidsgaranti, siger Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Blodbank bad om akut hjælp: Reaktion på kritisk blodmangel overrasker

Strækningen mellem Aarhus H og Langå Station er en hovedstrækning, hvor både DSB og Arriva kører. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Personpåkørslen skete cirka 12.30.

Kommunikationschef: Frygtelig tragisk

I forbindelse med personpåkørslen i Brabrand blev driften mellem Aarhus og Langå indstillet. Ulykken fandt ifølge Arrivas kommunikationschef, Pia Hammershøy Splittorff, sket omkring klokken 10.20.

Strækning mellem Aarhus H og Langå Station er en hovedstrækning, hvor både DSB og Arriva kører.

Læs også Mor slår alarm om livsfarligt lyskryds - tal fra politiet viser stort problem

Arriva har omkring klokken 13 genoptaget driften, dog med flere forsinkelser.

Både DSB og Arriva har tilkaldt beredsstyrelse og politi for at finde ud af, hvad der er sket.

- Det er frygtelig tragisk, når sådan sker, og det er altid en grim oplevelse for lokomotivførere og passagerer, siger Pia Hammershøy Splittorff til TV2 ØSTJYLLAND.

DSB og Arriva anbefaler begge, at passagerer holder sig opdateret via digitale medier.

Opdateres...

Læs også Museum bad om penge - nu er der fest på kontoret

Politiet rykkede ud til ulykken, der angiveligt er sket ved Skovbakkevej 3 i Brabrand. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto