Tog blokerer skinner og aflyser flere afgange

Natten mellem torsdag og fredag udviklede der sig røg i et tog på Hobro Station, og brandvæsenet blev tilkaldt.

Ingen kom til skade udover toget, som fredag morgen holder stille og spærrer skinnerne på Hobro Station, så andre tog ikke kan komme forbi.

- Der er ikke sket nogen overlast for passagerer. De er kommet med taxaer. Men vi har tilkaldt Banedanmarks hjælpevogn til at hjælpe med at få toget væk fra stationen, siger Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder, at der ikke kan komme andre tog til Hobro Station fra Aarhus, og der er i stedet for indsat togbusser på strækningen. Fra Hobro kan man igen komme med tog mod Aalborg.

- Vi forventer, det vil være overstået inden for de næste timer - op ad formiddagen, siger Tony Bispeskov.

Han oplyser desuden, at det er en god ide for passagerer at tjekke, om de er omfattet af rejsetidsgarantien. Den gælder, hvis de oplever en forsinkelse på mere end 30 minutter.