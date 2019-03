Tørvejr og solskin venter østjyderne i weekenden

Der venter østjyderne et par solrige forårsdage.

- Det er en mild luft, vi har over landet i øjeblikket. Helt forårsagtigt, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Og selvom temperaturen ikke svinger sig helt op på de 15 grader, man oplevede på Djursland torsdag, så bliver det for årstiden ret lunt.

Prognose for vejret fredag klokken 16.00. Foto: TV 2 Vejret

- Dagen begynder godt nok med lidt tåge og dis flere steder, men det vil langsomt fordampe og give plads til solen, siger Thomas Mørk.

00:58 VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for de kommende dage i Østjylland. Luk video

I løbet af eftermiddagen kommer det til at give temperaturer på mellem 8-11 grader i Østjylland.

Lørdag og søndag byder også på et par tørvejrsdage med gode muligheder for sol og temperaturer på 9-10 grader.

Køligere vejr i næste uge

Mandag vil der komme et par regndråber. Det er en svag front, der bevæger sig ned over landet, men det bliver formentlig ikke det helt store her i Østjylland, forklarer Thomas Mørk.

Men mandag kommer til at markere overgangen til en lidt køligere vejrtype, hvor temperaturen om dagen falder et par grader. Det gør sig også gældende om natten, hvor der igen bliver risiko for nattefrost flere steder.