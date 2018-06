Tørken slår rekord fra 1992: Sådan påvirker det høsten

En mark med vinterbyg i Nørre Vissing blev søndag høstet som den første i Danmark.

Det er flere uger tidligere, end man normalt vil høste den type mark, men det tørre og varme vejr betyder, at flere østjyske landmænd allerede nu er klar til at høste både frøgræs og vinterbyg.

- Det er tidligt. Det er meget tidligt. Men vandprocenten er ved at være nede, og de er modne, og de er klar, og så er det bare i gang, siger Martin Staal, der er driftsleder i Nørre Vissing.

Han arbejder på en mark med 850 hektar agerjord. Marken ligger på en sydvendt skråning i et område, hvor der kun er faldet et sted mellem 40 og 50 millimeter siden maj.

- Harlev er målt til den tørreste by for 14 dage siden, og den ligger halvanden kilometer herfra. Det er tørken, der gør at vi høster så tidligt, siger Martin Staal til TV2 ØSTJYLLAND.

Værre end den værste

Det er ikke kun vinterbyg, der er klar til at blive høstet. Det samme gælder frøgræs, og situationen er grel, lyder det fra videns- og innovationshuset SEGES, der arbejder med landbrugsdrift.

- Det eneste, vi har at holde det op imod, er tilbage i 1992, hvor vi havde en lignende tørkesommer. Der kostede det omkring 25 procent af kornudbyttet, og det her er nok lidt værre, end det var i 1992, siger Troels Toft, der er sektordirektør hos SEGES Aarhus.

Han pointerede tidligere i juni, at tørken vil få endog rigtig store økonomiske konsekvenser for landmændene.

- Der kommer til at mangle meget store summer - det er nok milliarder, som kommer til at mangle i det samlede landbrug, sagde Troels Toft den 7. juni til TV2 ØSTJYLLAND.

I Nørre Vissing er driftsleder Martin Staal godt klar over, at høsten anno 2018 ikke bliver en stor succes.

- Det er små kerner på grund af tørken i maj måned. Det er for sent at give dem vand nu, men jeg tror nu nok, at det skal gå nogenlunde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at mange andre landmænd vil høste inden den kommende weekend.