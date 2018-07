Tørken rammer østjyske arrangementer: Frygter livsfarlig brand

Det er farligt tørt i Østjylland. Så farligt, at flere Østjyske arrangementer må sadle om, fordi de frygter brand.

Et af de steder er Utamaduni Camp, der er en afrikansk festival i Ramten Skov nord for Nimtofte på Djursland.

Der er folk, som er taget hjem før tid, fordi de ikke turde være her. Mads Bischoff, medlem, bestyrelsen, Utamaduni-foreningen

Den afrikanske festival plejer hvert år at invitere gæster udefra ind i skoven for at smage på den afrikanske kultur, men for første gang i campens 36 år lange historie, bliver det nu aflyst på grund af brandfare.

- Helt vanvittigt og ekstraordinært har vi været nødt til at sige i år, at det ikke kan lade sig gøre. Det var en meget stor og svær beslutning, siger Mads Bischoff, der er mødeleder og medlem af bestyrelsen for Utamaduni-forening.

På lejren har de i år måttet gøre ekstra meget ud af brandsikringen med ekstra brandudstyr og et brandværn, hvor fire personer går vagt om natten. Og end ikke det har stoppet frygten i campen.

- Der er folk, som er taget hjem før tid, fordi de ikke turde være her, siger Mads Bischoff til TV2 ØSTJYLLAND.

Programmet for campen er ændret, så der allerede pakkes ned fredag, hvor festen med andre gæster ellers skulle have foregået.

Vikingetræf på Moesgaard uden almindelig ild

Ved Moesgaard Strand i Aarhus har vikingerne indtaget området til dette års Vikingetræf. Og her frygter de også tørkens brandfare.

Selvom vikingerne er rutinerede i bål og brand, så er de ligesom hele Østjylland underlagt afbrændingsforbuddet, hvilket betyder ingen almindelige bål til mad og fremstilling af våben og andre vikingeredskaber.

- Vi savner duften af røg. Det er ærgerligt, at vi ikke kan smede som vi plejer. Det er rigtigt træls, siger Sara Heil Jensen, der er leder af Vikingetræffet ved Moesgaard Strand.

Der er stadig vikingesmykker at finde til Vikingetræf ved Moesgaard Strand. Foto: Ritzau Scanpix

Men der bliver bål til vikingerne alligevel. De må nemlig gerne bruge såkaldte kokosbriketter, som ikke gnister ved optænding og under ild.

- Det lugter lidt af en pina-colada. Det holder varmen længe og udvikler ingen røg. Så det er vikingernes varmeste anbefaling, griner Sara Heil Jensen.

Vikingetræffet har ifølge Sara Heil Jensen Danmarks vildeste brandberedskab stående klar, som kan dække pladsen med 16 kubikmeter vand i minuttet.

De rygende vikinger er henvist til særlige rygesandkasser, hvor kæmpe askebægere hjælper med at undgå, at det store brandberedskab skal i brug.

Smukfest klar til brand

Også til Smukfest i Skanderborg har de taget ekstra forholdsregler i forhold til tørken, som gør området brandfarligt.

De har fået ekstra brandslukningsmateriale, og medarbejderne er blevet instrueret i at være mere årvågen.

Det er vores pligt at gøre noget ekstra. Så de mennesker som kommer her for at holde en fest kan gøre det under trygge rammer. Thomas Rydahl, sikkerhedschef, Smukfest

- Så kommer vi til at have en vogn internt, som kan lave en hurtigt indsats ude ved vores parkeringsplads, siger Thomas Rydahl, der er sikkerhedschef hos Smukfest og fortsætter:

- Det er vores pligt at gøre noget ekstra. Så de mennesker som kommer her for at holde en fest kan gøre det under trygge rammer.

Smukfest begynder den 8. august og fortsætter forhåbentligt uden brand indtil 12. august.